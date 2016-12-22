Россия к 2025 году может создать ракету для полетов к Луне



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Такую ракету можно сделать за пять лет, заявил замгендиректора "Роскосмоса"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты могут создать ракету-носитель для полетов к Луне к 2025 году.

Об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Власов в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в четверг.

"У нас большой опыт разработки различных ракетных комплексов, стартовых комплексов, наземной инфраструктуры. Конечно, есть технические проблемы, но конструктор всегда будет о них думать в глобальном масштабе. Если поставят задачу и выделят средства, мы сможем эту ракету сделать и за пять лет. Думаю, к рубежу 2025 года подойдем с носителем, который позволит реализовать наши амбиции по Луне", - сказал Власов.

По его словам, специалисты начинают делать составные части будущей сверхтяжелой лунной ракеты. "Так, в рамках "Ангары 5В" будет сделана водородная ступень, которая завтра на сверхтяжелой ракете будет использоваться в качестве третьей ступени. В ближайшее время начнем опытно- конструкторскую работу "Феникс": это будет новая ракета среднего класса, которая потом сыграет роль боковых ступеней сверхтяжелой ракеты", - рассказал Власов.

"Феникс" сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза, а на геостационарную орбиту - до 2,5 тонны груза при помощи разгонного блока, уточнил он.

РФ не планирует отказываться от продления сроков эксплуатации МКС

Россия не планирует отказываться от продления сроков эксплуатации Международной космической станции до 2028 года, отметил также Власов. На данный момент станцию планируется использовать до 2024 года.

"Думаю, что мы не будем отказываться от продления эксплуатации МКС до 2028 года. Хотя у России есть все необходимое, чтобы в ближайшее время произвести запуски новых модулей, которые могут позволить российскому сегменту отделиться и работать самостоятельно. Без наших пилотируемых кораблей и грузовиков эксплуатацию МКС очень сложно представить. Тут больше политический шаг: космос - мостик между странами, независимо от того, что происходит на Земле, он объединяет людей и дает понимание, что мы все одна семья", - сказал Власов.

По его словам, новые модули планируется запустить к МКС в конце 2017 года - начале 2018 года. "Сначала пойдет многоцелевой лабораторный модуль, потом научно-энергетический, за ним стыковочный узел на пять кораблей и, наконец, надувной модуль", - уточнил он.

Кроме того, в 2018 году в составе станции появится стыковочный узел на пять кораблей. "Образно говоря, это стыковочный модуль в виде большого шара, который будет унифицирован со всеми стыковочными системами космических кораблей наших коллег. Российский стыковочный узел, который создан в РКК "Энергия", признан одним из лучших - с точки зрения шлюзования, крепления, подхода - в обеспечении параметров стыковки", - пояснил Власов.