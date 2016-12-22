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Аналитик: Россия может отразить любую агрессию за счет своих вооружений

23.12.2016 РИА Новости 120 0
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ЗРК С-400
ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площади
Источник: Kremlin.ru

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия может отразить любую агрессию за счет ядерных и обычных оборонительных средств, которые требуют постоянного совершенствования, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия сегодня сильнее, чем любой ее потенциальный противник, но расслабляться нельзя.

"Мы сильнее за счет того, что придерживаемся оборонительной стратегии, и у нас основное внимание уделяется наращиванию оборонительных возможностей, не забывая об экспедиционных наступательных возможностях", - заявил РИА Новости в четверг Мураховский.

"Если говорить об обычных вооружениях, то Россия - единственная в мире страна, которая имеет разветвленную, например, комплексную эшелонированную систему противовоздушной обороны - от переносных зенитных ракетных комплексов до систем оперативно-стратегического уровня С-400. Кроме того, мы имеем широкие возможности по нанесению ударов высокоточным оружием, например, крылатыми ракетами морского и воздушного базирования", - сказал военный эксперт.

Он считает, что оборонительные возможности Вооруженных сил РФ адекватны угрозам на всех стратегических направлениях. "Мы, в принципе, можем отразить любую возможную агрессию. Если же вести речь о стратегических ядерных силах, у нас - паритет с США. Есть гарантия взаимного уничтожения, чтобы никто даже не подумал об агрессии", - уверен аналитик.

"Но президент России прав и в том, что вся система Вооруженных сил РФ требует непрерывного совершенствования. Это такая система, где останавливаться нельзя, где надо бежать все время", - заключил Мураховский.

22.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Продукция
С-400 Триумф
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