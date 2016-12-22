Аналитик: Россия может отразить любую агрессию за счет своих вооружений
|
|
ЗРК С-400 с тягачами БАЗ-64022 на Красной площади
Источник: Kremlin.ru
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия может отразить любую агрессию за счет ядерных и обычных оборонительных средств, которые требуют постоянного совершенствования, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия сегодня сильнее, чем любой ее потенциальный противник, но расслабляться нельзя.
"Мы сильнее за счет того, что придерживаемся оборонительной стратегии, и у нас основное внимание уделяется наращиванию оборонительных возможностей, не забывая об экспедиционных наступательных возможностях", - заявил РИА Новости в четверг Мураховский.
"Если говорить об обычных вооружениях, то Россия - единственная в мире страна, которая имеет разветвленную, например, комплексную эшелонированную систему противовоздушной обороны - от переносных зенитных ракетных комплексов до систем оперативно-стратегического уровня С-400. Кроме того, мы имеем широкие возможности по нанесению ударов высокоточным оружием, например, крылатыми ракетами морского и воздушного базирования", - сказал военный эксперт.
Он считает, что оборонительные возможности Вооруженных сил РФ адекватны угрозам на всех стратегических направлениях. "Мы, в принципе, можем отразить любую возможную агрессию. Если же вести речь о стратегических ядерных силах, у нас - паритет с США. Есть гарантия взаимного уничтожения, чтобы никто даже не подумал об агрессии", - уверен аналитик.
"Но президент России прав и в том, что вся система Вооруженных сил РФ требует непрерывного совершенствования. Это такая система, где останавливаться нельзя, где надо бежать все время", - заключил Мураховский.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
23.12.2016 Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
23.12.2016 Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
28.11.2016 В Крыму нерушима "Утесов" гряда
22.11.2016 Балаклавские "Утесы" защитят Крым
27.10.2016 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС
11.10.2016 Россия — снова сверхдержава (логотип Israel HayomIsrael Hayom, Израиль)