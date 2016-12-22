Дальняя авиация выполнила 17 полетов в стратегически важные районы за год
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии
Источник: МО РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Самолеты дальней авиации ВС РФ успешно решают задачи по обеспечению военного присутствия России в стратегически важных районах мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.
"ВС успешно решают задачи по обеспечению военного присутствия в стратегически важных районах мира. Самолетами дальней авиации выполнено 17 полетов на воздушно патрулируемые этапы Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океана, а также в арктическую зону", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
22.12.2016
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