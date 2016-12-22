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В промышленность вернулись инвестиции

23.12.2016 Известия.ru 78 0
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Минпромторг
Минпромторг
Источник: mpt.volganet.ru

Минпромторг прогнозирует восстановительный рост капиталовложений

Изменение прогноза Минэкономразвития по экономическому спаду на нынешний год в сторону уменьшения - с 0,6 до 0,5%, о чем сообщали "Известия", в ведомстве связали с более уверенным ростом промпроизводства, чем предполагалось в предыдущем сценарии. По новой оценке МЭР, объем промпроизводства в 2016 году вырастет на 0,5% вместо ожидавшихся ранее 0,4%.

Как рассказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, прогноз был пересмотрен после получения данных за ноябрь, который оказался очень удачным месяцем для российской промышленности (рост на 0,8% по сравнению с октябрем). Рекордную динамику продемонстрировали объемы среднесуточной добычи газа и выпуска электрооборудования. Правда, в основном из-за аномальных холодов.

По словам Василия Осьмакова, наилучшие результаты в 2016 году показали текстильное и швейное производство (+13,9%), производство транспортных средств и оборудования (+9,2%), кожи и обуви (+7,1%), химическое производство (+6,4%). Чуть слабее достижения в агросекторе и пищевой отрасли.

Как подчеркнул замминистра, главным достижением 2016 года стало возобновление притока инвестиций в большинство отраслей. В целом промышленность в этом году перешла от стагнации к восстановительному росту, что говорит о завершении адаптации к изменившимся экономическим условиям. Причем этот тренд начал проявляться с самых первых месяцев уходящего года, отметил он.

Василий Осьмаков напомнил, что с началом нового кризиса произошел логичный резкий спад объемов инвестиций. А по итогам 2016 года уже можно говорить о его прекращении - за три квартала объем вложений в основной капитал увеличился на 0,8%.

- В этом году, по предварительным оценкам, ожидается восстановительный рост капиталовложений на 1,5-1,8%. Таким образом, инвестиционная активность в промышленности восстановится до уровня 2013 года, - спрогнозировал Василий Осьмаков.

Производительность труда в этом году выросла на 1,8%, добавил он.

- Исключений немного. В состоянии стагнации продолжают находиться лесопромышленный комплекс, производство стройматериалов и отдельных видов непродовольственных товаров - мебели, обуви, ювелирных изделий. Позитивная динамика - в машиностроении, но из-за масштабного падения рынков и сохраняющихся рисков неплатежеспособности компаний секторы инвестиционного комплекса еще не достигли полного восстановления, - отметил замминистра.

Еще одна позитивная тенденция уходящего года - прекращение сжатия спроса на чувствительных рынках.

- Адаптировавшись к новым условиям, начали восстанавливаться даже наиболее пострадавшие от кризиса секторы, и к концу года признаки роста демонстрируют уже большинство отраслей. В ряд успешно развивающихся входят пищевые и химические производства, добыча полезных ископаемых, текстильное и швейное производство, - перечислил Василий Осьмаков.

Что касается торговли, то здесь замминистра выделил уменьшение объемов импорта пищевой продукции, что связано с действием программ импортозамещения. Отметил он и рост рентабельности предприятий.

- Рентабельность, что приятно, росла почти везде. В потребительских отраслях ее показатель достиг рекордного за 2010-е годы уровня - 12,5%. В машиностроении она увеличилась примерно на 3%, - добавил замминистра.

По данным экспертов Института Гайдара, к концу года адаптация промышленности к изменившимся экономическим условиям приблизилась к 75%, что является абсолютным максимумом за всю историю расчетов (с 1994 года). Таким образом, промышленность достигла "в прямом смысле удивительной адаптации" к реалиям российской экономики и экономической политики. Финансовым положением удовлетворены 87% предприятий - это лучший результат с 2008 года.


Алина Евстигнеева

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ

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