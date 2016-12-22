Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" вернулся во Владивосток
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БПК «Адмирал Пантелеев»
Источник: nashflot.ru
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Светлана Задера. Большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" после дальнего морского похода вернулся во Владивосток, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"БПК "Адмирал Пантелеев" вернулся после дальнего морского похода в главную базу Тихоокеанского флота в городе Владивосток. В ходе выполнения задач дальнего морского плавания экипаж боевого корабля оставил за кормой свыше 10 тысяч морских миль. Принял участие в совместных учениях с судами Северного флота. Выполнял поставленные задачи в северных широтах в сопровождении ледокола Тихоокеанского флота "Иван Сусанин", - говорится в сообщении.
За время дальнего морского похода экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" отработал широкий спектр учебно-боевых задач. Провел ряд учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по связи и взаимодействию с силами противовоздушной обороны, отмечается в сообщении.
Находясь с дальнем морском походе, боевой корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" отметил юбилей - 25 лет назад на боевом корабле был впервые поднят флаг ВМФ России.
22.12.2016
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