ВМФ России переданы отремонтированные вертолеты Ка-29
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Один из переданных Морской авиации ВМФ России отремонтированных на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" транспортно-боевых вертолетов Ка-29 (бортовой номер "85 желтый"). Кумертау, декабрь 2016 года
Источник: АО "Вертолеты России" / ВКонтакте / vk.com/wall-32199986_1005
21 декабря 2016 года АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) сообщило, что завершило отгрузку партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли ремонт на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия.
"Вертолеты прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота ВМФ РФ. На вертолетах Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие".
Комментарий bmpd. Видимо, речь идет о передаче Морской авиации ВМФ России шести капитально отремонтированных вертолетов Ка-29, контракт на ремонт которых числился в плане работ АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) на 2016 год. Стоимость контракта 435 млн руб. (таким образом цена ремонта одного вертолета составляет 72,5 млн руб).
Данная передача значительно увеличит парк действующих вертолетов Ка-29 Морской авиации ВМФ России, поскольку на настоящее время в летном состоянии в ВМФ России находились только четыре вертолета Ка-29 - две машины с бортовыми номерами "38 желтый" (регистрационный номер RF-34194) и "39 желтый" (регистрационный номер RF-34188), эксплуатирующиеся в 859-м Центре боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске, а также вертолеты Ка-29 с бортовыми номерами "23 красный" и "75 красный" в составе авиации Северного флота (оба последних в настоящее время находятся в боевом походе на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов").
Всего с 1977 по 1988 годы было построено три опытных и 59 серийных вертолетов Ка-29, из которых семь после распада СССР отошли к Украине (из них два находятся сейчас в летном состоянии).
22.12.2016
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