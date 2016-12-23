Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта

23.12.2016 РИА Новости 127 1
0
Понравилась новость?
 0
Rogozin_D_004
Дмитрий Рогозин. Фото AFP

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) производит 35% российской инновационной продукции, его доля в экспорте составляет 25%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в четверг.

"Оборонно-промышленный комплекс сегодня - это 1350 предприятий и 2 миллиона человек, и каждый из них - профессионал своего дела. От рабочего до ученого или конструктора. Наша отрасль производит 35% отечественной инновационной продукции, а если взять весь российский экспорт, то доля оборонки в нем 25%", - сказал Рогозин.

Он отметил, что в период затруднений, с которыми столкнулась экономика России, оборонная промышленность компенсирует спад, затронувший некоторые гражданские отрасли. "А ряд предприятий ОПК уже налаживает выпуск гражданской продукции - самолеты, прогулочные суда, морские платформы", - добавил вице-премьер российского правительства.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что экспорт продукции гражданского назначения, которую производят предприятия ОПК, практически отсутствует, его надо развивать.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
madmat
8302
№1
23.12.2016 01:49
Цитата, q
а если взять весь российский экспорт, то доля оборонки в нем 25%", - сказал Рогозин.

Заглядываем на официальный сайт российской таможни http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=23775:-2016-&catid=53:2011-01-24-16-29-43&Itemid=1981

Цитата, q
Экспорт России[2] в январе-июне 2016 года составил 130,4 млрд.долларов США и по сравнению с январем-июнем 2015 года снизился на 28,7%.

Цитата, q
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия в 2016 году продала оружия и военной техники примерно на $14 млрд, при этом некоторые контракты еще выполняются, заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.


всего раз в 5 присвистел, не больше...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
  • 22.12 17:50
  • 3
Россия готовит корабли для диверсий на море (Defence24, Польша)
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  