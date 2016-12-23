Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
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Дмитрий Рогозин. Фото AFP
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) производит 35% российской инновационной продукции, его доля в экспорте составляет 25%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в четверг.
"Оборонно-промышленный комплекс сегодня - это 1350 предприятий и 2 миллиона человек, и каждый из них - профессионал своего дела. От рабочего до ученого или конструктора. Наша отрасль производит 35% отечественной инновационной продукции, а если взять весь российский экспорт, то доля оборонки в нем 25%", - сказал Рогозин.
Он отметил, что в период затруднений, с которыми столкнулась экономика России, оборонная промышленность компенсирует спад, затронувший некоторые гражданские отрасли. "А ряд предприятий ОПК уже налаживает выпуск гражданской продукции - самолеты, прогулочные суда, морские платформы", - добавил вице-премьер российского правительства.
В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что экспорт продукции гражданского назначения, которую производят предприятия ОПК, практически отсутствует, его надо развивать.
22.12.2016
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madmat
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№1
23.12.2016 01:49
Цитата, q
а если взять весь российский экспорт, то доля оборонки в нем 25%", - сказал Рогозин.
Заглядываем на официальный сайт российской таможни http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=23775:-2016-&catid=53:2011-01-24-16-29-43&Itemid=1981
Цитата, q
Экспорт России[2] в январе-июне 2016 года составил 130,4 млрд.долларов США и по сравнению с январем-июнем 2015 года снизился на 28,7%.
Цитата, q
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия в 2016 году продала оружия и военной техники примерно на $14 млрд, при этом некоторые контракты еще выполняются, заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
всего раз в 5 присвистел, не больше...
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