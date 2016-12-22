Россия усилит группировки на западе, юго-западе страны и в Арктике
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Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия в 2017 году примет меры по усилению группировок на западе и юго-западе, а также в Арктике, заявил министр обороны Сергей Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"В 2017 год министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении", - заявил Шойгу.
22.12.2016
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