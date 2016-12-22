Российская армия в 2016 году получила 22 тысячи средств связи
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Военнослужащий-связист ВС РФ
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Армия РФ получила 22 тысячи современных средств связи в 2016 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Новое развитие получила техническая основа систем управления. В войска поставлено 22 тысячи современных средств связи", - сказал он.
Министр обороны РФ уточнил, что в 2016 году средств связи было поставлено на 6% больше, чем в 2015 году. В результате оснащенность ВС современной техникой связи доведена до 49%.
22.12.2016
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