Российская армия в 2016 году получила 22 тысячи средств связи



Военнослужащий-связист ВС РФ

Источник: Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащий-связист ВС РФИсточник: Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Армия РФ получила 22 тысячи современных средств связи в 2016 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Новое развитие получила техническая основа систем управления. В войска поставлено 22 тысячи современных средств связи", - сказал он.

Министр обороны РФ уточнил, что в 2016 году средств связи было поставлено на 6% больше, чем в 2015 году. В результате оснащенность ВС современной техникой связи доведена до 49%.