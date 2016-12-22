Группировка НАТО у границ России за 10 лет выросла в три раза
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, Литва
Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Группировка НАТО у границ РФ за 10 лет увеличилась в 3 раза, у западных границ - в 8 раз, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
"Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России, за 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в 8 раз", - заявил Шойгу.
Он отметил, что "для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х - 298, в этом году их насчитывается уже 852".
По его словам, общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод увеличилась в 1,5 раза. "Мы… решительно пресекаем любые попытки нарушать российские морские границы," - подчеркнул Шойгу.
Он напомнил, что НАТО разместит четыре усиленных батальонно-тактических группы в Прибалтике и Польше в 2017 году. "Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть 4 усиленных батальонно-тактических группы, на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск," - сказал глава Минобороны.
Министр добавил, что военный бюджет стран Северо-Атлантического альянса был увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов.
22.12.2016
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