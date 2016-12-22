Группировка НАТО у границ России за 10 лет выросла в три раза



Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, Литва

Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, ЛитваИсточник: AP Photo, Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Группировка НАТО у границ РФ за 10 лет увеличилась в 3 раза, у западных границ - в 8 раз, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

"Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России, за 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в 8 раз", - заявил Шойгу.

Он отметил, что "для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х - 298, в этом году их насчитывается уже 852".

По его словам, общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод увеличилась в 1,5 раза. "Мы… решительно пресекаем любые попытки нарушать российские морские границы," - подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что НАТО разместит четыре усиленных батальонно-тактических группы в Прибалтике и Польше в 2017 году. "Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть 4 усиленных батальонно-тактических группы, на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск," - сказал глава Минобороны.

Министр добавил, что военный бюджет стран Северо-Атлантического альянса был увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов.