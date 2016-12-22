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Путин призвал воспользоваться интересом к оружию РФ, возросшему после операции в Сирии

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 80 0
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Бомбардировщики Су-34
Российские бомбардировщики Су-34 на военной базе Хмеймим в Сирии.
Источник: Vadim Savitsky / AP

Сирия получила ощутимую поддержку от ВС РФ, что позволило одержать ряд побед в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что следует максимально воспользоваться интересом иностранных заказчиков к российскому оружию, продемонстрировавшему эффективность во время операции в Сирии.

"Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно- технического сотрудничества, нужно воспользоваться ими по максимуму". - указал глава государства на заседании коллегии Минобороны.

Сирия получила ощутимую поддержку от ВС РФ, что позволило одержать ряд побед в борьбе с терроризмом, заявил Путин.

По его словам, потенциал ВС РФ прошел проверку на прочность в борьбе с международными террористами в Сирии. "Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков", - сказал Путин. Он отдельно отметил также "большую помощь, которую оказывают наши Вооруженные силы мирным сирийским гражданам". "Только продуктов и медикаментов передано уже почти 800 тонн", - сказал президент.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Персоны
Путин Владимир

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