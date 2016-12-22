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Армия РФ может получить оружие для борьбы со "стаями" ударных дронов через два года

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 79 0
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Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Ранее сообщалось, что специалисты ОПК создали оружие для эффективного противодействия "стае" ударных мини-дронов, которую, по информации СМИ, испытали в США для подавления ПВО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская армия может получить оружие для борьбы со "стаями" ударных беспилотников через два года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Якунин.

"Мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы - уже через два года. Серьезный задел есть, созданы реальные образцы этого оружия, мы демонстрировали их возможности, результаты - более чем убедительные. Сейчас ждем соответствующих решений", - сказал Якунин.

Ранее сообщалось, что специалисты ОПК создали оружие для эффективного противодействия "стае" ударных мини-дронов, которую, по информации СМИ, испытали в США для подавления ПВО или наступательных вооружений.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
ОПК АО
Ростех
Персоны
Якунин Александр

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