Армия РФ может получить оружие для борьбы со "стаями" ударных дронов через два года
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Отрасли и сферы: ПРО и ПВО + Новые разработки
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Источник: © Юрий Смитюк/TACC
Ранее сообщалось, что специалисты ОПК создали оружие для эффективного противодействия "стае" ударных мини-дронов, которую, по информации СМИ, испытали в США для подавления ПВО
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская армия может получить оружие для борьбы со "стаями" ударных беспилотников через два года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Якунин.
"Мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы - уже через два года. Серьезный задел есть, созданы реальные образцы этого оружия, мы демонстрировали их возможности, результаты - более чем убедительные. Сейчас ждем соответствующих решений", - сказал Якунин.
Ранее сообщалось, что специалисты ОПК создали оружие для эффективного противодействия "стае" ударных мини-дронов, которую, по информации СМИ, испытали в США для подавления ПВО или наступательных вооружений.
22.12.2016
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