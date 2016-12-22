Южная Корея продолжает строительство фрегатов FFX
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Фрегат FFX-2 для ВМС Республики Корея
Источник: DSME
Компания Hyundai Heavy & Industries (HHI) получила заказ на строительство двух фрегатов класса Daegu FFX-II с обязательством сдать флоту с опережением графика.
Новые боевые единицы получат УВП для ракет и комплексную электродвигательную установку (гибридная система электропривода), большой ангар с возможностью размещения 10-тонного вертолета.
ГЭУ корабля будет состоять из ГТУ Rolls-Royce MT-30 с интегрированной электрической установкой по типу американского эсминца DDG-1000 Zumvalt. УВП на 16 ячеек будет собственнной разработки и, возможно, в ней будут размещены ЗУР Cheolmae-2 средней дальности, противолодочные ракеты Hong Sang Eo и КР Hyunmoo-3.
Водоизмещение пустое 2800/полное 3600 т, длина 122 м, ширина 14 м, максимальная скорость 30 узлов, экипаж 120 человек.
Корабли класса Incheon (FFX Batch-I, 6 единиц)
811 – Incheon
812 – Gyeonggi
813 – Jeonbuk
815 – Gangwon
816 – Chungbuk
817 - Gwangju
Фрегаты класса Daegu (FFX-II or Batch-II, ?)
818 – Daegu
819 - ???
По информации http://www.navyrecognition.com/index.php/n...hipbuilder.html
22.12.2016
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