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Южная Корея продолжает строительство фрегатов FFX

23.12.2016 Военный паритет 73 0
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Фрегат FFX-2
Фрегат FFX-2 для ВМС Республики Корея
Источник: DSME

Компания Hyundai Heavy & Industries (HHI) получила заказ на строительство двух фрегатов класса Daegu FFX-II с обязательством сдать флоту с опережением графика.

Новые боевые единицы получат УВП для ракет и комплексную электродвигательную установку (гибридная система электропривода), большой ангар с возможностью размещения 10-тонного вертолета.

ГЭУ корабля будет состоять из ГТУ Rolls-Royce MT-30 с интегрированной электрической установкой по типу американского эсминца DDG-1000 Zumvalt. УВП на 16 ячеек будет собственнной разработки и, возможно, в ней будут размещены ЗУР Cheolmae-2 средней дальности, противолодочные ракеты Hong Sang Eo и КР Hyunmoo-3.

Водоизмещение пустое 2800/полное 3600 т, длина 122 м, ширина 14 м, максимальная скорость 30 узлов, экипаж 120 человек.

Корабли класса Incheon (FFX Batch-I, 6 единиц)

811 – Incheon

812 – Gyeonggi

813 – Jeonbuk

815 – Gangwon

816 – Chungbuk

817 - Gwangju

Фрегаты класса Daegu (FFX-II or Batch-II, ?)

818 – Daegu

819 - ???



По информации http://www.navyrecognition.com/index.php/n...hipbuilder.html

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
Компании
HHI

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