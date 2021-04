«Арли Берк» по-корейски

Сеул после долгих сомнений выделил средства на разработку новейшего эсминца УРО

По информации китайского специализированного издания «Корабельное знание», в рамках стратегии системного развития национальных ВМС специалисты программы оборонных закупок (АПОЗ) Минобороны Республики Корея в 2009 году разработали ключевые требования к эскадренному миноносцу нового поколения.

Сотрудники АПОЗ МО РК учли опыт эксплуатации кораблей проектов KDX-I и KDX-II, а также приняли в расчет тактико-технические характеристики фрегатов проекта Р17А ВМС Индии.

Согласно первоначальным расчетам новый эсминец, проекту которого присвоили шифр KDDX, должен обладать пониженной радиолокационной заметностью, а значительную долю радиоэлектронного оборудования необходимо разместить в интегрированной мачте.

Стратегический замысел

В тактико-техническом задании ВМС РК указано, что эсминец должен иметь водоизмещение не более восьми тысяч тонн, артиллерийскую установку калибра 127 миллиметров в носовой части и 64 вертикальные ПУ для применения зенитных управляемых ракет разной дальности. Силовая установка корабля должна быть выполнена по типу CODLAG и состоять из газотурбинной установки, дизельных двигателей и электрогенератора.

Наиболее интересным представляется замысел южнокорейских военных, поскольку эсминцы УРО проекта KDDX должны быть многофункциональными кораблями, способными выполнять задачи противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны в ближней и дальней морских зонах.

Комплекс бортового радиоэлектронного оснащения и вооружения должен позволять экипажу бороться с малозаметным воздушными, надводными и подводными целями и наносить удары по береговым объектам вероятного противника.

С учетом сказанного представляется возможными утверждать, что эсминцы УРО проекта KDDX – это опорные корабли поисково-ударной группы, способные обеспечить эшелонированную защиту более крупных надводных кораблей, кроме того, оснащение боевого информационного центра должно позволить размещать на них группы управления морской операцией.

Трудная судьба KDDX

По данным китайских источников, руководство АПОЗ МО РК еще на этапе планирования выбрало судостроительное предприятие Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) головным исполнителем данного проекта. В результате на выставке MADEX 2013 на стенде кораблестроительной компании был представлен масштабный макет корабля под условным обозначением DW8000.

Следует отметить, что конструкторы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering разработали три варианта проекта KDDX с классической формой носовой части, с лемехообразной носовой частью и корпус типа тримаран. Судостроительное подразделение компании Hyundai Heavy Industries Co. Ltd также приняло участие в разработке аналогичного корабля, масштабный макет которого был представлен вниманию специалистов и широкой публике на выставке MADEX 2019.

Благодаря китайским обозревателям известна непростая судьба проекта KDDX, поскольку из-за «ракетного кризиса» 2013 года руководство Республики Корея было вынуждено пересмотреть военный бюджет и 10 декабря 2013-го перенаправило финансирование строительства второй серии эсминцев УРО проекта KDX-III. Командование ВМС РК повторно представило проект KDDX на рассмотрение Минобороны в январе 2017 года для получения санкции на разработку корабля.

Положительное решение приняли только 27 декабря 2018 года. Первый взнос за проведение соответствующих НИОКР составил 2,54 миллиона долларов. Согласно плановым документам серия из шести кораблей должна была быть передана национальным ВМС не позднее второй половины 2020-х годов.

Анализ всех поставленных требований позволил конструкторам южнокорейской компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering сформировать общий облик корабля и определить следующие тактико-технические характеристики:

длина – 156 метров;

ширина – 18,8 метра;

осадка – 6,3 метра;

стандартное водоизмещение – 6500 тонн;

полное водоизмещение – 8000 тонн;

экипаж – 180 военнослужащих.

Вооружение новичка

Как было отмечено ранее, в носовой части эсминцев проекта KDDX предусмотрено размещение артиллерийской установки калибра 127 миллиметров, которая предназначена для борьбы с надводными и наземными целями. Южнокорейские оружейники – одни из немногих, кто ведет разработку активно-реактивных корректируемых снарядов для морских АУ с дальностью ведения огня до 100 километров. В настоящее время даже более тяжелые орудия артиллерии сухопутных войск неспособны поражать цели на такой дистанции.

Для размещения вооружения ПРО предусмотрено 48 вертикальных ПУ Mk.41, в которых планируется устанавливать ракеты типа «Стандарт 3» модификации Block IIA и «Стандарт 2MR» модификации Block IIIA. Кроме того, корабли будут оснащать ВПУ южнокорейского производства под шифром K-VLS, которые предназначены для применения зенитных управляемых ракет американского производства ESSM или южнокорейских SAAM.

Фото: keywordbasket.com

Необходимо учитывать, что размер одного транспортно-пускового контейнера K-VLS на 20 процентов больше, чем у Mk.41, что позволяет одновременно размещать до четырех ракет типа SAAM. Также ВПУ типа K-VLS1 предназначены для пусков противолодочных управляемых ракет K-ASROC «Красная акула». В дополнение к ним корабли будут вооружены легкими торпедами К-745 «Синяя акула».

Южнокорейские специалисты разработали более крупную модель ВПУ под обозначением K-VLS2, которая рассчитана на пуски КР модели Hyunmoo-III, однако их размещение на KDDX не предусмотрено проектом.

Основное противокорабельное вооружение эсминцев УРО проекта KDDX будет представлено ракетами дозвуковыми SSM-700K «Морская звезда» с дальностью пуска до 150 километров.

Анализ состава вооружения перспективных эсминцев УРО ВМС Республики Корея позволяет предположить, что в качестве основного оппонента выбраны ВМС КНДР, а именно:

малозаметные катера с противокорабельными ракетами KN-09;

дизель-электрические подводные лодки с баллистическим ракетами «Марс-5»;

истребители МиГ-29.

Радиоэлектронное оснащение

Значительную долю радиоэлектронного оборудования корабля разместят в интегрированной мачте закрытого типа. Так, наблюдение за воздушной и надводной обстановкой возложено на РЛС с активной фазированной решеткой модели AN/SPY7(V)1, разработанную компанией Lockheed Martin для поставок на экспорт, и она будет адаптирована специалистами южнокорейской LIG Nex 1 под данный корабль.

Диаметр антенны составляет около трех метров. Количество излучателей – около пяти тысяч штук. Следует отметить, что основные компоненты РЛС будет поставлять японская компания Fujitsu.

Управление боем

В отношении боевого информационного центра эсминцев УРО проекта KDDX известно, что предусмотрено:

восемь боевых постов для выполнения задач ПВО/ПРО;

четыре боевых поста для офицеров, выполняющих задачи по обеспечению огневой поддержки;

пять боевых постов для операторов средств ПЛО;

два боевых поста для службы разведки подводной обстановки;

три боевых поста для офицеров разведки ВМС.

Кроме того, в БИЦ будет размещен голографический экран для командира корабля и два рабочих места для его помощников. В отдельном помещении разместят боевые посты офицеров службы комплексного информационного обеспечения. Проектом предусмотрена дополнительная комната для проведения оперативных совещаний.

Анализ совокупных боевых возможностей эсминца KDDX, проведенный южнокорейскими военными, показывает, что данные корабли значительно превосходят модернизированные корабли проекта KDX-II, однако практически сопоставимы с действующими эсминцами KDX-III второй партии ВМС РК и американскими DDG-51 в модификации FlightIIA.

Мореходные качества

Согласно ТТЗ ВМС РК эсминцы УРО проекта KDDX должны развивать максимальную скорость более 30 узлов и при этом обладать пониженной акустической заметностью. Конструкторы DSME предложили вариант смешанной силовой установки. Так, для движения на экономической скорости будут использованы дизельные двигатели от немецкой компании MTU, которые обеспечат выработку электроэнергии для электромоторов. При необходимости достижения максимальной скорости будет использоваться газотурбинная установка производства компании Rolls-Royce. Данные комплектующие уже проверены на фрегатах проекта FFX – получены положительные отзывы от командиров кораблей ВМС РК.

Подводя итог, следует отметить, что эсминцы УРО проекта KDDX являются образцом сотрудничества различных компаний Республики Корея с иностранными подрядчиками. Так, с корейской стороны в строительстве эсминцев будут задействованы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Hanwha Defense, Doosan Heavy Industries & Сonstruction Co.Ltd. Иностранные подрядчики представлены американскими ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса – Lockheed Martin General Electric, а также французской Thales Group.

Максим Казанин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (875) за 6 апреля 2021 года