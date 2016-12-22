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Польша выбрала финскую снайперскую винтовку

23.12.2016 Военный паритет 93 0
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Снайперская винтовка ALEX-338
Польская снайперская винтовка ALEX-338 калибра 8,6мм
Источник: www.defence24.pl

Инспекция по вооружениям министерства обороны Польши пришла к выводу о необходимости заказа 150 снайперских винтовок Sako TRG M 10 и 50 тыс патронов калибра 8,6 мм к ним.

Выбор оружия финской компании был обусловлен тем, что предложение польского производителя IBCOL Polska Sp - винтовка Alex-338 разработки компании Tarnów - было признано не отвечающим необходимым параметрам.

Снайпер, оснащенный финской винтовкой, способен обнаружить стоящего человека через оптический прицел на расстоянии 2000 м, ночью через тепловизионный прицел на дистанции 1500 м, опознавание цели днем на расстоянии 1200 м, ночью 250 м.


http://www.defence24.pl/513569,150-wzmocni...i-mon-odpowiada

22.12.2016
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Страны
Польша
Финляндия

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