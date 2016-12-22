Польша выбрала финскую снайперскую винтовку



Польская снайперская винтовка ALEX-338 калибра 8,6мм

Источник: www.defence24.pl Польская снайперская винтовка ALEX-338 калибра 8,6ммИсточник: www.defence24.pl

Инспекция по вооружениям министерства обороны Польши пришла к выводу о необходимости заказа 150 снайперских винтовок Sako TRG M 10 и 50 тыс патронов калибра 8,6 мм к ним.

Выбор оружия финской компании был обусловлен тем, что предложение польского производителя IBCOL Polska Sp - винтовка Alex-338 разработки компании Tarnów - было признано не отвечающим необходимым параметрам.

Снайпер, оснащенный финской винтовкой, способен обнаружить стоящего человека через оптический прицел на расстоянии 2000 м, ночью через тепловизионный прицел на дистанции 1500 м, опознавание цели днем на расстоянии 1200 м, ночью 250 м.

http://www.defence24.pl/513569,150-wzmocni...i-mon-odpowiada