"Внебрачные дети" Калашникова. О клонах и подделках автомата АК, разлетевшихся по миру

100 лет исполняется со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова — выдающегося советского и российского конструктора автоматического стрелкового оружия. Уже больше 70 лет его автоматы стоят на вооружении нашей страны, а с середины 1950-х годов — многих других государств мира

Автомат Калашникова (АК) по праву можно назвать самым известным образцом стрелкового оружия на планете. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное оружие в мире (по некоторым данным, всего насчитывается более 100 млн автоматов). Помимо Советского Союза и России АК и его модификации стояли и продолжают стоять на вооружении армий и спецподразделений 106 стран мира. Более того, автомат создал целую "культуру Калашникова" - АК изображается на государственной символике (в частности, на государственном гербе и флаге Мозамбика, гербах Зимбабве и Восточного Тимора), а имя конструктора стало нарицательным.

Не моя вина, что сегодня это оружие применяется не там, где следует. Тут вина политиков, а не конструкторов. Я создавал оружие для защиты рубежей Отечества Михаил Калашников, Герой России, дважды Герой Социалистического Труда

Михаил Калашников Источник изображения: © AP Photo/Jens Meyer

По простоте устройства и надежности действия АК считается одним из лучших в мире образцов стрелкового оружия. Он был принят на вооружение в 55 странах, в разные годы изготовлялся по лицензии в 12 государствах, включая Венгрию, Польшу, Румынию, Китай и КНДР. Многие из этих стран продолжили выпускать оружие на базе АК и после окончания срока лицензии, а также продавать технологии его изготовления другим государствам.

АК копируют не только разработчики компьютерных игр, но и многие мировые производители оружия. На его базе и с использованием его же деталей создаются образцы оружия в Египте, Израиле, США, Финляндии, ЮАР и других странах. Автоматы настолько распространены, что в некоторых африканских странах стоят порой дешевле продуктов первой необходимости. Нелицензионных и кустарных производителей сосчитать практически невозможно.

Венгрия

Стала первой страной, которая получила лицензию для производства оружия и боеприпасов. В 1955 году был начат выпуск АК-55 - полной копии советского АК. Выпускался он до 1962 года.

Варианты АКМ, производимые в Венгрии по лицензии в период холодной войны, - AM-63 (модернизированный АК-55) и AMD-65 - до сих пор являются штатным образцом стрелкового вооружения армии этой страны.

Военнослужащие ВС Венгрии в Афганистане Источник изображения: © AP Photo/Bela Szandelszky

Основное отличие от базового образца - в дополнительной передней пистолетной рукоятке у AMD-65 и видоизмененной пистолетной рукоятке AM-63. Эти автоматы в настоящее время модернизируются и оснащаются планками Пикатинни для установки современных прицелов. Вместе с тем Министерство обороны Венгрии начало замену AMD-65 и AM-63 на штурмовые винтовки CZ 806 Bren 2 калибра 5,56 мм производства чешской компании CZ. Еще в 1986 году на вооружение был принят AK-63 - клон советского АКМ. От своего предшественника (AMD-65) отличается измененным кожухом, более прочным цевьем и сниженной стоимостью сборки.

Германия

В период холодной войны АК стоял на вооружении Национальной народной армии (ННА) Германской Демократической Республики (ГДР) под обозначением MPi-K/KS (базовый АК/автомат Калашникова со складным прикладом, АКС), MPi-KM/KMS72 (автомат Калашникова модернизированный, АКМ.АКМ со складным прикладом, АКМС) и MPI-AK-74N (автомат Калашникова образца 1974 года, АК-74).

Народная полиция, оснащеная АК-47, Берлин, 1956 год Источник изображения: © ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Эти автоматы производились в ГДР по лицензии и отличались от базовых образцов только отдельными деталями, в частности пластиковым цевьем и проволочным прикладом. После объединения Германии и упразднения ННА в 1990 году бундесвер принял решение о списании всех лицензионных вариантов АК: новым штатным образцом вооружения стала штурмовая винтовка G36 под патрон 5,56 мм.

Болгария

В этой стране производство автоматов было налажено в начале 1960-х годов. Автоматический карабин Калашникова (АКК) выпускался государственным оружейным заводом "Арсенал" (ныне - компания Arsenal). Десантная модификация носила наименование АККС. До середины 1990-х годов болгарские автоматы были практически полными копиями советских.

Военнослужащие ВС Болгарии Источник изображения: © REUTERS/Stoyan Nenov

Сегодня государство продолжает производство собственных модификаций автоматов Калашникова - АКМ и АК-74. Основное отличие от советских и российских - в пластиковой фурнитуре (цевье, приклад, пистолетная рукоять), новых дульных тормозах-компенсаторах и магазинах. В связи с тем, что Вооруженные силы Болгарии применяют патрон 5,56х45 мм в качестве основного, ведется выпуск преимущественно автоматов AR-M1, AR-M5 и AR-M9 калибра 5,56 мм и их модификаций; выпускают также автоматы под патрон 7,62х39 мм. В настоящее время автоматы 5,56 мм семейства AR являются штатным стрелковым оружием болгарской армии.

Польша

В период холодной войны Польская Народная Республика также наладила лицензионный выпуск АК под обозначениями KbK AK (АК), KbK AKS (АКС), KbK-AKM (АКМ) и KbK-AKMS (АКМС).

В начале 1990-х годов польская армия приняла на вооружение автомат KbK vz.88 Tantal, являвшийся модификацией АК-74М. Основные отличия состояли в режиме огня очередями по несколько патронов, проволочном прикладе и дульном тормозе-компенсаторе, адаптированном для применения надкалиберных винтовочных гранат.

M96 Beryl Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

На основе Tantal был создан автомат KbKs wz.96 Beryl 5,56 мм, являющийся штатным оружием польской армии. По сравнению с АК-74М он получил эргономичную пистолетную рукоять, телескопический приклад, вывешенное цевье и крепление стандарта Пикатинни для прицелов и различного навесного оборудования. Предполагается, что Beryl в обозримом будущем будет заменен на штурмовые винтовки G17 Grot польской разработки.

Румыния

Румыния производила автоматы Калашникова под обозначениями РМ md.65 и РА md.86. Версия РМ md.86 появилась после того, как Румыния отказалась приобретать лицензию на производство автоматов Калашникова, адаптированных под новый калибр 5,45х39 мм. Оружейники решили самостоятельно адаптировать под новый патрон те автоматы, которые стояли на вооружении национальной армии, - РМ md.63 (копия АКМ) и РМ md.65 (копия АКМС). Они до сих пор стоят на вооружении румынской армии. Отличаются от базовых только наличием цевья с дополнительной пистолетной рукояткой.

Военнослужащие ВС Румынии во время учений НАТО Источник изображения: © AP Photo/ Shakh Aivazov

Помимо необычной формы румынские модификации отличались низким качеством изготовления. По данным открытых источников, их часто использовали в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, куда оружие поставлялось под обозначением AIMS и AIM. Однако от оригинального автомата эту румынскую копию можно было очень легко отличить - срок интенсивной эксплуатации не превышал нескольких дней.

Сербия

Штатный автомат Югославской народной армии и впоследствии Вооруженных сил Сербии - M70 - также основан на конструкции АКМ. От базового он отличается цевьем с тремя отверстиями для охлаждения, утолщенной ствольной коробкой и приспособлением для метания ствольных гранат.

M65E3 Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Производство автомата в незначительно модернизированном варианте M70AB3/B3 (экспортное обозначение - M65E3) ведется сербской компанией Zastava Arms.

Финляндия

Основным образцом стрелкового оружия финской армии является Rk.62 Valmet, запущенный в серийное производство в 1962 году. Автомат практически полностью сохранил схему функционирования базового АК с двумя единственными принципиальными отличиями - измененной газовой трубкой и модифицированной крышкой ствольной коробки, на которую были установлены прицельные приспособления.

Военнослужащий ВС Финляндии Источник изображения: © Andreas Rentz/Getty Images

В настоящее время Rk.62 модернизируется с установкой современных интерфейсов для прицельных комплексов. Как ожидается, автомат продолжит оставаться штатным стрелковым оружием финской армии в обозримом будущем. Финская компания Sako производит модернизированную версию Rk.62 под обозначением Rk.95TP. Именно финский вариант АК считается наиболее качественным из всех клонов, производившихся во всем мире.

Вьетнам

Эта страна производит модернизированную версию АКМ под обозначением STL-1A (в переводе означает "винтовка местного производства"). Автомат можно считать некоторым симбиозом АКМ и АК-103: так, его ствольная коробка и магазин напоминают соответствующие детали АКМ, в то время как дульный тормоз-компенсатор, пистолетная рукоять, цевье и приклад напоминают компоненты АК-103.

Военнослужащие ВС Вьетнама Источник изображения: © AP Photo/Minh Hoang

Египет

Производство стрелкового оружия на основе автомата Калашникова ведется и в Египте - в частности, оборонная промышленность страны выпускает автомат Misr, являющийся практически полной копией АКМ, проигрывающей оригиналу по качеству изготовления и характеристикам. Misr стоит на вооружении египетской армии. Он имеет приклад и цевье из клееного дерева и пластмассовую пистолетную рукоятку с насечками.

Misr Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Китай

Китайская Народная Республика (КНР) одна из первых освоила производство АК: с конца 1950-х годов выпускала их под наименованием "Тип-56". Он отличался незначительными доработками, самой существенной из которых являлась утолщенная ствольная коробка. Ранее данный автомат был штатным образцом стрелкового вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В настоящее время он почти полностью вытеснен штурмовой винтовкой QBZ-95 5,8 мм собственной разработки КНР. "Тип-56" широко поставлялся на экспорт в страны Азии.

Под патрон 7,62х39 мм, применяемый в АКМ, выполнена одна из модификаций китайской модульной штурмовой винтовки нового поколения NAR (экспортное обозначение - CS/LR17) разработки корпорации Norinco.

CS/LR17 Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Патрон 7,62х39 мм (иногда обозначается как M1943), применяемый в АК, АКМ, АК-103 и АК-203, является одним из наиболее эффективных боеприпасов в своем классе. Он получил очень широкое распространение, и практически каждая современная штурмовая винтовка имеет модификацию под данный патрон.

Автоматы Калашникова успешно модернизируются при помощи комплектов для установки прицельных приспособлений. В качестве примера подобной модификации можно привести автомат Akb 15, модифицированный словацкой компанией Arex.

Akb 15 Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Легендарное детище Михаила Калашникова не устарело и спустя десятки лет. АК полностью соответствует современным требованиям. Он легко модернизируется при помощи различных аксессуаров, доступных сейчас на оружейных рынках мира, и после доработки продолжает оставаться очень эффективным оружием.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко