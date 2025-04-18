В подразделения российской армии начали поступать комплексы «Перехват 2.0»

Российская армия получает «Перехват 2.0»

Подразделения российской армии начали оснащаться многофункциональными комплексами с говорящим названием «Перехват 2.0» разработки АО «НПП», которые поддерживают систему распознавания «свой — чужой», способны оперативно обнаруживать беспилотники противника и даже перехватывать видео, передаваемое с них на пункты управления.

Как уточняется, речь идет о перехвате аналогового видео, сканируя широкий диапазон частот (50-6000 МГц), распознавании «свой — чужой» и работе в качестве простого детектора практических всех моделей дронов, отмечающего их присутствие в воздушном пространстве и показывающего примерное расстояние до них.

Российская армия получает «Перехват 2.0»

«Перехват 2.0» функционирует под управлением российского ПО, а радиус его эффективного действия составляет не менее полукилометра — в зависимости от условий местности. Кроме того, подключаемая антенна заметно поднимает этот показатель, а внешний источник питания позволит увеличить время автономной работы.

Макс Антонов