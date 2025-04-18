Медведев назвал труд ремонтников военной техники героическим

Медведев: героический труд ремонтников военной техники востребован в зоне СВО

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Героический труд работников, которые ремонтируют военную технику недалеко от линии боевого соприкосновения, востребован в ходе специальной военной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг на выездном совещании в Армавире обсудил вопросы ремонта бронетанковой техники. Также зампредседателя Совбеза РФ Медведев вручил госнаграды соответствующим специалистам. Он отметил, что часть таких работников занимаются этой деятельностью не в обычных цехах, а, по сути, в боевых условиях - на специальных пунктах, которые развернуты недалеко от линии боевого соприкосновения.

"Вне всякого сомнения это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".