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РИА Новости

Медведев назвал труд ремонтников военной техники героическим

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает 81-й бронетанковый ремонтный завод в Армавире. 17 апреля 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает 81-й бронетанковый ремонтный завод в Армавире. 17 апреля 2025.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: героический труд ремонтников военной техники востребован в зоне СВО

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Героический труд работников, которые ремонтируют военную технику недалеко от линии боевого соприкосновения, востребован в ходе специальной военной операции, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг на выездном совещании в Армавире обсудил вопросы ремонта бронетанковой техники. Также зампредседателя Совбеза РФ Медведев вручил госнаграды соответствующим специалистам. Он отметил, что часть таких работников занимаются этой деятельностью не в обычных цехах, а, по сути, в боевых условиях - на специальных пунктах, которые развернуты недалеко от линии боевого соприкосновения.

"Вне всякого сомнения это героический труд, который востребован в ходе проведения специальной военной операции", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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