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Анонс арбитраж фандинга Bybit

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Биржа Bybit
Криптовалютная биржа Bybit.
Источник изображения: Bybit

Возможно, начинающие трейдеры криптовалютными фьючерсами иногда замечают, что биржа производит некоторые операции на их счете через равные промежутки времени (обычно, каждые 8 часов) – то начислит небольшие проценты, то спишет. Это – действие ставки финансирования.


Ставка финансирования (funding rate) – механизм, который внедрен на криптовалютных биржах для того, чтобы поддерживать одинаковые цены на фьючерсах и споте. Больше информации о механизме – читайте на справочных страницах официальных криптобирж, а мы – расскажем, как на этом можно заработать.


Заработок на арбитраже фандинга


Идея – простая. Суть в том, чтобы совершить одновременно 2 операции:

  1. Купить монету на споте;
  2. Открыть шорт (продать) фьючерс для этой монеты.

Важно при этом:

  • Убедиться, что держателям позиции шорт будут начисляться проценты по ставке финансирования.
  • Открыть обе позиции одинаковым объемом.

Тогда откроется “кран” пассивного дохода. Колебания цены будут уравновешиваться двумя противоположными позициями, а проценты по фандингу – “капать” по расписанию.


Стратегия выглядит привлекательной из-за низкого риска. Мы решили проверить – сколько криптовалюты можно заработать этим методом арбитража фандинга? И провели эксперимент на реальном счете. Отчет → включая скриншоты, инструкции и важные нюансы → читай здесь: Эксперимент по арбитражу фандинга на реальном счете.


Био автора: Александр Бальдвин, опытный аналитик и консультант в школе трейдинга с 15-летним стажем. В прошлом работал брокером, поэтому хорошо разбираюсь в банковской сфере и управлении капиталами. Торгую на криптобиржах по собственной методике. В свободное время увлекаюсь коллекционированием цифровых картин NFT. Больше всего меня привлекают работы современных художников, создающих уникальные арт-объекты.

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