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«Калашников» усилил безопасность операторов дронов СКАТ

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Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

«Калашников»: Комплекс СКАТ 350М получил устройства оптоволоконной передачи

Российский комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «СКАТ 350М» получил комплект устройств оптоволоконной передачи, который позволит усилить безопасность операторов дрона. Об этом сообщает концерн «Калашников».

Комплект позволит разнести станцию управления и приемо-передающее устройство на расстояние до 500 метров. Это снизит риск поражения бойцов при обнаружении источника радиоизлучения.

«Антенна комплекса БПЛА излучает радиоволны, которые противник способен засечь. Именно по сигналам антенн он может вычислить наши расчеты и навести на них средства поражения. (…) Новая разработка позволяет увеличить расстояние в несколько раз и развернуть антенну на удаленности до полукилометра от пункта управления БПЛА. Тем самым мы дезориентируем противника и защищаем жизни военнослужащих», — сказал директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов и управляемых барражирующих боеприпасов «Калашникова» Александр Лихачев.

В комплект входит кабель волоконно-оптической линии связи, приборы волоконно-оптической передачи и аккумулятор.

В марте в концерне «Калашников» сообщили, что разведывательные дроны СКАТ 350М, которые используют в зоне специальной военной операции, эффективно обнаруживают различные цели, включая бронетехнику и склады противника.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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