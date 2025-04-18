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Военное обозрение

Не беспилотниками едиными: армия США намерена инвестировать в производство разведывательных аэростатов

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США инвестирует в компанию QinetiQ US 4,2 миллиарда долларов в рамках программы Product Director (PD) Aerostats, предусматривающей заключение 10-летнего контракта на производство и обслуживание привязанных аэростатных платформ наблюдения. То есть, не беспилотниками едиными...

Кроме того, QinetiQ US будет предоставлять критически важные услуги, включая системную интеграцию, закупку оборудования, инженерную поддержку, логистику, операции и управление программами для постоянных возможностей наблюдения армии США.

Разведывательные аэростатные платформы QinetiQ US оснащены передовыми системами, включая электрооптические/инфракрасные (EO/IR) системы визуализации, гиперспектральные датчики и технологии мультимодального обнаружения. Аппараты способны до 30 дней непрерывно находиться на высоте 4500 метров, осуществляя мониторинг местности и отслеживая активность. При этом затраты на это значительно ниже, чем при использовании традиционных средств воздушного наблюдения.

Использование разведывательных аэростатов является наиболее целесообразным в условиях, при которых требуется длительное наблюдение, но где спутниковые или беспилотные средства показывают низкую эффективность из-за высокой стоимости, дальности или времени действия. Таким образом, перед лицом глобальных угроз безопасности армия США намеревается инвестировать в альтернативные средства разведки, эксплуатация которых не требует значительного финансирования.

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