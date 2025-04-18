Bloomberg: Трамп может отменить более 90% санкций США против России своим указом

Многие западные инвесторы ищут пути возвращения в Россию, сообщает Bloomberg. Трамп в состоянии обеспечить американским бизнесменам наилучшие условия для этого: ему нужно лишь подписать указ об отмене санкций. Это создаст для европейских компаний очень сложную ситуацию.

Дэниел Флэтли (Daniel Flatley), Наташа Дофф (Natasha Doff), Суджата Рао (Sujata Rao)

США и их союзники ввели против России тысячи санкций в наказание за спецоперацию на Украине и в попытке затормозить военную машину Москвы. Президент Дональд Трамп пытается договориться о прекращении боевых действий , и его администрация намекала на смягчение действующих ограничений, одновременно грозясь новыми мерами для ускорения процесса.

Однако трудно поручиться, что Трамп действительно ужесточит санкции. Едва он успел заявить, что “очень зол” на президента России Владимира Путина и пригрозил покупателям российской нефти вторичными пошлинами, если Россия воспрепятствует мирному соглашению, как всего несколько часов спустя смягчился и выразил уверенность, что Путин “не нарушит свое слово”.

Если Трамп все же выберет смягчение санкций, он сможет отменить почти все меры США в одностороннем порядке и по собственной инициативе. Однако полной свободы действий у него нет. Предполагается, что для отмены строжайших американских мер потребуется одобрение Конгресса. А для отмены международных санкций Трампу придется убедить в этом коллег в Европе и других странах.

Зачем Трампу снимать с России санкции?

Перспектива смягчения санкций для администрации Трампа — своего рода разменная монета на переговорах с Россией об урегулировании украинского конфликта. Помимо мира, здесь замешаны и коммерческие интересы США. Трамп предвидит экономические возможности в перезагрузке отношений между Россией и Америкой — хотя это сближение еще недавно было совершенно немыслимым.

Президент США заявил у себя в соцсети Truth Social, что обсудил “крупные сделки по экономическому развитию” во время февральского телефонного звонка с Путиным, а Кремль уточнил, что в последующей беседе лидеры говорили о будущем сотрудничестве “в экономике и энергетическом секторе”.

Насколько важно снятие санкций для России?

Российские переговорщики пытались воспользоваться влиянием США и добиться уступок по международным санкциям, назвав их облегчение предварительным условием для любого соглашения о перемирии с Украиной в Черном море. В частности, Москва требует повторного подключения “Россельхозбанка” к финансовой сети Swift, от которой Запад отрезал все крупные российские учреждения, дабы пресечь трансграничные платежи.

Российская экономика столкнулась с высокой инфляцией и напряженным рынком труда, хотя и оказалась гораздо устойчивее к санкциям, чем многие рассчитывали, постепенно переориентировавшись на военное производство. Россия приспособилась к западному потолку цен на нефть и санкциям против торговых судов, найдя заинтересованных покупателей в Китае и Индии и собрав “теневой флот” танкеров для транспортировки своих баррелей по всему миру. Более губительными, чем санкции, может оказаться падение цен на нефть вследствие войны пошлин Трампа и увеличения добычи ОПЕК+.

Что же касается финансовых санкций, то Россия годами отказывалась от доллара и евро в ответ на ограничения, введенные после присоединения Крыма в 2014 году. Переход на торговлю в других валютах лишь ускорился масштабными санкциями в ответ на спецоперацию 2022 года.

США и их союзники также попытались надавить на Москву, заморозив активы российского центрального банка на сумму свыше 300 миллиардов долларов, в основном в Европе. Однако у России есть “подушка безопасности” на случай, если эти активы так и не вернутся — возросшая стоимость золотовалютных резервов страны могла бы компенсировать примерно треть потерь, по подсчетам агентства Bloomberg.

Какие из санкций Трамп может отменить единолично как президент США?

По словам Питера Пятецкого, соучредителя и генерального директора компании Castellum.AI, которая составляет базу данных глобальных программ санкций, у президента США есть полномочия отменить более 90% американских санкций своим указом.

Трамп может отменить объявленное в связи с “ползучей” российской агрессией начиная с 2014 года чрезвычайное положение, ставшее правовой основой для ряда санкций, введенных президентскими указами. Санкции, принятые в соответствии с другими президентскими полномочиями, Трамп может отменить по одной или партиями, снимая штрафы с компаний и отдельных лиц.

В качестве альтернативы Трамп может решить сохранить санкции и выдать освобождения или лицензии, которые позволят фирмам вести дела с подсанкционными субъектами. Наконец, он может ослабить надзор за нарушениями санкций. В феврале администрация Трампа закрыла международную целевую группу KleptoCapture, созданную президентом Джо Байденом для надзора за соблюдением санкций.

Для снятия каких санкций Трампу потребуется поддержка Конгресса?

Незадолго до ухода с поста в январе Байден подписал указ, который затруднит Трампу одностороннее снятие ряда санкций. В указе прописан ряд российских организаций, и санкции против них подпадают под закон, который требует согласия Конгресса. Среди них оказались “Газпром нефть” и “Сургутнефтегаз” — две крупнейшие нефтяные компании России, а также ряд других видных лиц, фирм и бирж.

Если Трамп решит сократить эту категорию санкций, Конгресс начнет 30-дневный период рассмотрения, а Палата представителей и Сенат смогут проголосовать и заблокировать отмену. Однако, чтобы обойти президентское вето, потребуется поддержка в две трети голосов в обеих палатах.

Хотя Трамп может утешаться тем фактом, что у республиканцев большинство в обеих палатах, а его повестка дня пользуется широкой поддержкой, многие его однопартийцы публично поддержали Украину. Некоторые даже присоединились к двухпартийным попыткам ввести против России дополнительные санкции, если Путин откажется участвовать в добросовестных переговорах о прекращении огня или нарушит итоговое соглашение. Поэтому республиканцев ждет непростой выбор, если их попросят поддержать смягчение санкций против агрессивной России без надежного пути к миру.

Насколько смягчение санкций зависит от сотрудничества с другими странами?

К началу конфликта на Украине Россия была одиннадцатой по величине экономикой мира. Чтобы придать санкциям веса и должного влияния, несколько правительств скоординировали свои меры. Юрист по ценным бумагам из нью-йоркской компании Morgan Lewis & Bockius Григорий Мариничев подсчитал, что по состоянию на апрель 2025 года санкции США, Великобритании и Европейского союза на 80% совпадают.

Администрация Байдена приложила особые усилия, чтобы согласовать свои санкции с “Семеркой” и другими странами. В частности, были согласованы три ключевых ограничения: отключение российских банков от Swift, санкции против Центрального банка России и заморозка его суверенных активов, а также ценовой предел на нефть в размере 60 долларов за баррель.

Трамп может прекратить американское участие и ослабить эти меры, но он не может отменить их в одностороннем порядке. Например, штаб-квартира Swift расположена в Бельгии, и система должна соблюдать законы и санкции ЕС. Для снятия панъевропейских мер потребуется единогласное одобрение всех 27 государств-членов.

Коалиция европейских лидеров не только исключила возможность смягчения санкций против России на саммите в конце марта, но и дала понять, что может пойти в обратном направлении и усугубить нажим. Санкции — потенциальный рычаг для Европы, чтобы закрепиться на мирных переговорах под руководством США. Но и европейские чиновники ходят по лезвию бритвы. Если Трамп увидит в них помеху урегулированию, он накажет европейские экономики дополнительными пошлинами.

Трамп дал понять, что готов отказаться от давних альянсов ради своей повестки дня “Америка превыше всего”. Если он выведет США из режима многосторонних санкций, тогда как Европа останется на своем, предпринимателям и инвесторам придется разбираться с новой мозаикой. Уход США также чреват тем, что на Европу ляжет бремя расходов, тогда как Вашингтон будет пожинать плоды нормализации отношений с Россией.

Что будет означать смягчение санкций для международных инвестиций в Россию?

На фоне перспективы смягчения санкций и прекращения конфликта на Украине некоторые западные компании и инвесторы бросились искать в России, чей рынок фактически был закрыт на протяжении более трех лет, новые возможности. До конфликта иностранные инвесторы держали около 150 миллиардов долларов в российских акциях и государственных облигациях, и эти активы были основным компонентом большинства индексов развивающихся рынков. Основная часть этих средств была либо выведена, либо оказалась “заперта” на банковских счетах нерезидентов.

Один из первых моментов, на которые инвесторы обратят внимание, — это восстановит ли мирное соглашение доступ к замороженным средствам. Большинство эти активы уже списало, поэтому повторное открытие может принести им неожиданную прибыль — особенно с учетом того, что внутренние цены на акции и курс рубля резко выросли с начала мирных переговоров.

Однако многие будут мешкать с возвращением в Россию, учитывая, как быстро рынок стал изгоем. Поспешное восстановление связей со страной, ответственной за крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны (западные СМИ никак не могут признать, что ответственность за этот конфликт целиком лежит на разползшуюся до границ России НАТО, которая отказалась дать гарантии безопасности России. – Прим. ИноСМИ), сопряжено с репутационным, финансовым и юридическим риском, если санкции останутся в силе или будут впоследствии восстановлены.

“Думаю, инвесторы будут очень осторожны, поскольку многие потеряли там много денег, — сказал руководитель стратегии по развивающимся рынков в Global X Management Малкольм Дорсон. — Российским компаниям предстоит большая работа, чтобы доказать свою состоятельность и повысить свою привлекательность — возможно, в форме дивидендной доходности и выкупа акций”.

Как инвесторы будут ориентироваться в разных режимах санкций?

Для полномасштабного возвращения на финансовые рынки, российские активы предстоит повторно включить в основные индексы акций и облигаций. Ряд крупнейших индексов управляется американскими банками, такими как JPMorgan Chase & Co, и поставщики индексов, как правило, консультируются с инвесторами перед тем, как вносить существенные изменения — а этот процесс обычно занимает пару лет.

Повторное включение российских активов осложнится, если европейские правительства не снимут санкции одновременно с США. “В случае такого раскола маловероятно, что Россия вернется в глобальные индексы, даже при поддержке американских поставщиков”, — считает управляющий портфелем в Aberdeen Group Киран Кертис. По словам Кертиса, масштабное присутствие американских финансовых институтов в Европе вынудит их “так или иначе считаться с европейскими санкциями”.

Прежде чем российские активы снова войдут на рынок, предстоит предпринять ряд ключевых шагов. Во-первых, необходимо снять санкции с российских банков, чтобы американские инвесторы смогли покупать и продавать рубли. Затем два основных клиринговых дома, Euroclear и Clearstream, должны согласиться снова проводить сделки с российскими ценными бумагами. Это может быть сложно, поскольку оба они находятся в ЕС и должны соблюдать санкции блока. Альтернативной для американских инвесторов может стать клиринг сделок через Национальный расчетный депозитарием России (НРД), но он сам по себе находится под международными санкциями.

По словам Мариничева, после снятия некоторых санкций могут начаться и внебиржевые торги, хотя объемы торговли наверняка составят лишь малую часть от прежних, до начала спецоперации на Украине.