На Украине разрешили эксплуатацию амфибийного роботизированного комплекса UNEX UGV местного производства

Источник изображения: topwar.ru

Еще одна разновидность беспилотной техники кодифицирована и и поступит на вооружение ВСУ. На Украине разрешили эксплуатацию новейшего отечественного наземного роботизированного комплекса (НРК) UNEX UGV.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

Новое техническое средство представляет собой дистанционно управляемую колесную бронированную платформу. Особую конструкцию имеет ходовая часть машины.

Распределение веса между осями и широкие шины создают меньшее давление на поверхность, чем нога пехотинца

- говорится в релизе Минобороны Украины.

Там отмечено, что благодаря особой конструкции машина не подрывается на минах, предназначенных для поражения автомобилей и бронетехники. Заявляется, что комплекс способен преодолевать водные преграды, поваленные деревья, глубокие рвы и крупные валуны, а также выезжать из воды на лед. Платформа может эксплуатироваться в сложных погодных условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо этого, UNEX UGV стойка к средствам радиоэлектронной борьбы, имеет надежную систему радиоуправления и программируемый автопилот.

Амфибийный робот может изготавливаться в различных модификациях: с боевым модулем, системой РЭБ и т.д.

Недавно на Украине прошли испытания с участием 70 различных видов НРК, созданных 50 местными компаниями-производителями. «Участники» преодолевали 10-километровую дистанцию, испытывались на грузоподъемность и на соответствие заявленным характеристикам.