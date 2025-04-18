На Украине разрешили эксплуатацию амфибийного роботизированного комплекса UNEX UGV местного производства

Источник изображения: topwar.ru
Еще одна разновидность беспилотной техники кодифицирована и и поступит на вооружение ВСУ. На Украине разрешили эксплуатацию новейшего отечественного наземного роботизированного комплекса (НРК) UNEX UGV.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.
Новое техническое средство представляет собой дистанционно управляемую колесную бронированную платформу. Особую конструкцию имеет ходовая часть машины.
- говорится в релизе Минобороны Украины.
Там отмечено, что благодаря особой конструкции машина не подрывается на минах, предназначенных для поражения автомобилей и бронетехники. Заявляется, что комплекс способен преодолевать водные преграды, поваленные деревья, глубокие рвы и крупные валуны, а также выезжать из воды на лед. Платформа может эксплуатироваться в сложных погодных условиях.
Источник изображения: topwar.ru
Помимо этого, UNEX UGV стойка к средствам радиоэлектронной борьбы, имеет надежную систему радиоуправления и программируемый автопилот.
Амфибийный робот может изготавливаться в различных модификациях: с боевым модулем, системой РЭБ и т.д.
Недавно на Украине прошли испытания с участием 70 различных видов НРК, созданных 50 местными компаниями-производителями. «Участники» преодолевали 10-километровую дистанцию, испытывались на грузоподъемность и на соответствие заявленным характеристикам.