Песков: РФ сообщает другим странам о нарушении Украиной моратория

Все заинтересованные получают данные об этом, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия предоставляет всем заинтересованным странам информацию о том, как киевский режим ежедневно нарушает мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нами постоянно предоставляется информация о том, как ежедневно киевский режим нарушает этот мораторий, а точнее, продолжает свое неприсоединение к этому мораторию, продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Эта информация нами предоставляется всем заинтересованным странам", - сказал представитель Кремля.

Мораторий действует с 18 марта. Он был принят после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Мораторий распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия, нефтегазопроводы и нефтехранилища, включая насосные станции. Также в списке значатся вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.