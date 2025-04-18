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Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

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Архивное фото. Кадр: Pakistan Strategic Forum / YouTube
Архивное фото. Кадр: Pakistan Strategic Forum / YouTube.

Опубликовано качественное фото китайского истребителя нового поколения J-XDS

Очевидцам снова удалось сделать фотографии китайского истребителя шестого поколения, который разрабатывает Шэньянская авиастроительная корпорация (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал AviaNews.

На качественных фотографиях нового самолета, который известен под обозначением J-XDS или J-50, можно рассмотреть трехопорное шасси, воздухозаборники и сопла двигателей.

«Можно предположить, что самолет получил или получит двигатели с отклоняемым вектором тяги, которые были продемонстрированы на выставке в Чжухае в 2022 году», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле «Известия» писали, что китайский самолет нового поколения, который называют J-36, — это ударный самолет, предназначенный для поражения наземных и надводных целей.

В том же месяце в сети появился ролик, демонстрирующий посадку J-36. Он получил тележечное шасси с тандемным расположением колес на основных опорах. Такая схема используется на российском истребителе-бомбардировщике Су-34.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
SAC
Проекты
Истребитель 5 поколения
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