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В России назвали условие для освоения Луны и Марса

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Изображение: Shutterstock / Fotodom
Изображение: Shutterstock / Fotodom.

Президент НИЦ Ковальчук: Луну и Марс не освоить без атомной энергетики

Луну и Марс не освоить без использования атомной энергетики, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Одним из условий освоения дальнего космоса руководитель назвал наличие базы, которую проще всего создать на поверхности Луны. При этом работать подобный объект без электроэнергии не сможет.

«Альтернативы атомной энергетике при освоении планет, астероидов и полетов в дальний космос нет, потому что вы не можете взять с собой огромный запас топлива», — сказал Ковальчук, добавив, что необходимо развивать два сегмента энергетики — напланетную и бортовую.

В ноябре руководитель заявил, что Россия может стать первой страной, способной начать добычу энергии на Луне.

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Курчатовский институт
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Луна
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