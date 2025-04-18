Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Верховный суд России по заявлению генпрокурора приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России.

"Приостановить запрет деятельности движения "Талибан", включенного в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - огласил решение судья Олег Нефедов.

Таким образом, как ожидается, "Талибан", после вступления решения в законную силу, будет исключен из списка террористических организаций.

"Решение о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в России подлежит немедленному исполнению", - огласил решение судья.

С соответствующим заявлением в Верховный суд РФ обратился генеральный прокурор Игорь Краснов.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, "правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и федеральный закон "О противодействии терроризму".

"Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России. С учетом данных компетентных органов указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, суд пришел к выводу об обоснованности заявленного генпрокурором России иска", - заявили в ведомстве.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций.