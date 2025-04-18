Эксперт Михайлов призвал создавать малые лазерные комплексы для борьбы с БПЛА

Руководитель Бюро военно-политического анализа уточнил, что пока у России поставлен на вооружение лишь один лазерный комплекс - "Пересвет"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. России для эффективной борьбы с дронами малого размера необходимо разрабатывать мобильные и переносные лазерные комплексы, которые смогут быть использованы на передовых позициях. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Эта сфера сейчас развивается бешено и прежде всего в том отношении, что для зенитчиков появился еще один эшелон противовоздушной обороны. Это БПЛА малого типа, это FPV-дроны и различные их модификации. Вот здесь конкретно, безусловно, необходимы инновации. Инновации сейчас пока замечаются применением различных комплексов радиоэлектронной борьбы, вместе со стрелковым оружием входят дробовики, гладкоствольные ружья и другие огнестрельные изделия, которые позволяют на близком расстоянии поражать быстро приближающиеся летательные аппараты. Что касается применения лазерного оружия на передовой от различных типов дронов, то это должны быть, безусловно, переносные лазерные комплексы. Я, конечно, не говорю о какой-то фантастике о бластерах и так далее, но мы, в принципе, к этой теме уже подходим, технически подходим", - сказал Михайлов.

Он уточнил, что пока у России поставлен на вооружение лишь один лазерный комплекс - "Пересвет", который является элементом стратегической противоракетной обороны.

Работы по малому лазерному комплексу, по его словам, скорее всего, уже ведутся в закрытом режиме, так как сам по себе технологический процесс не является секретом для ученых.

"Во-первых, нужно определиться с теми направлениями, с теми НИОКРами (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами - прим. ТАСС), которые могут принести наилучший результат по ТТХ-изделия. Нужно, наверное, определиться с объемами финансирования этой отрасли, потому что создать мобильный лазерный комплекс в том объеме, в котором сейчас применяется на передовое средства ПВО и РЭБ, ну тогда потребуется довольно много времени. Но то, что эта работа будет вестись, это, безусловно, этого требуют вызовы времени. Потому что бесконечно использовать дорогостоящие боеприпасы для поражения летательных аппаратов, которые становятся все меньше, все дешевле - бесполезно", - добавил он.

В конце марта замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил для защиты от беспилотников развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, в том числе основанные на новых физических принципах.