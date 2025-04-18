В зоне СВО заметили «постапокалиптический» багги с «Утесом»

В зоне СВО заметили «постапокалиптический» багги на шасси «Нивы»

Самодельный багги, вооруженный крупнокалиберным пулеметом «Утес», заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Постапокалиптическая» машина российских бойцов построена на шасси внедорожника «Нива». Его лишили дверей, стекол и задней части крыши, а переднюю часть машины защитили листами стали. Над линией крыши установили пулемет «Утес» калибра 12,7 миллиметра.

Вооружение багги позволяет поражать воздушные цели на дальности до 1500 метров, а скорострельность пулемета составляет 700-800 выстрелов в минуту. «Утес» можно использовать для поражения живой силы противника, транспорта и дронов.

В марте источники «Известий» сообщали, что бойцы Вооруженных сил России освоили производство багги непосредственно в зоне проведения СВО. Для создания легких машин используют двигатели и другие узлы от техники, которая не подлежит восстановлению.