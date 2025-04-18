Российские бойцы повысили защищенность «Зоопарка»

Бойцы ВС России оснастили РЛС «Зоопарк» дополнительной защитой от дронов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России повысили защищенность радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии видна РЛС 1Л260 «Зоопарк-1М», корпус которой оснастили резинотканевыми экранами. Радар и переднюю часть машины прикрыли решетчатыми экранами. Дополнительные конструкции призваны защитить РЛС от дронов-камикадзе с кумулятивными боеприпасами.

РЛС «Зоопарк-1М» предназначена для обнаружения огневых позиций противника. Комплекс обнаруживает летящие боеприпасы и вычисляет точку старта и предполагаемое место падения. Машина на гусеничном шасси получила стальную противопульную броню.

Ранее в апреле Минобороны России сообщило, что артиллеристы Кантемировской дивизии группировки российских войск «Запад» освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки, который позволит обнаруживать орудия противника по звуку выстрела.