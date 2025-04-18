Войти
Lenta.ru

Российские бойцы повысили защищенность «Зоопарка»

126
0
0
Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia.

Бойцы ВС России оснастили РЛС «Зоопарк» дополнительной защитой от дронов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России повысили защищенность радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии видна РЛС 1Л260 «Зоопарк-1М», корпус которой оснастили резинотканевыми экранами. Радар и переднюю часть машины прикрыли решетчатыми экранами. Дополнительные конструкции призваны защитить РЛС от дронов-камикадзе с кумулятивными боеприпасами.

РЛС «Зоопарк-1М» предназначена для обнаружения огневых позиций противника. Комплекс обнаруживает летящие боеприпасы и вычисляет точку старта и предполагаемое место падения. Машина на гусеничном шасси получила стальную противопульную броню.

Ранее в апреле Минобороны России сообщило, что артиллеристы Кантемировской дивизии группировки российских войск «Запад» освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки, который позволит обнаруживать орудия противника по звуку выстрела.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Зоопарк
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 02:14
  • 8431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 01:08
  • 3
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 09:16
  • 1
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало