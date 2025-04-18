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ЦАМТО

Греция подписала контракт на закупку ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3C

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Ракета Exocet MM40 Block 3
Противокорабельная ракета Exocet MM40 Block 3.
Источник изображения: DGA

ЦАМТО, 17 апреля. Представители Греции и Франции 14 апреля в Афинах заключили межправительственное соглашение о покупке 16 противокорабельных ракет MM40 "Экзосет" Блок.3C.

Документ в присутствии министра обороны Греции Никоса Дендиаса и министра ВС Франции Себастьяна Лекорню подписали руководитель Генерального директората оборонных инвестиций и вооружений (GDDIA) генерал-майор Иоаннис Мпурас и представитель группы MBDA Энни Кристина Рамон.

Официально стоимость продажи не разглашается, но предполагается, что она составляет около 33 млн. евро.

По данным Naval News, заказанные ракеты MM40 предназначены для оснащения последней пары скоростных ракетных катеров класса "Ипоплиархос Руссен" ("Супер Вита"), (P-78) "Ипоплиархос Каратансис" и (P-79) "Ипоплиархос Влахакос", принятых на вооружение в 2020 и 2022 годах, соответственно. В настоящее время катера вооружены ПКР версий Блок.3 и Блок.2, ранее заказанных для первых пяти катеров класса "Супер Вита".

Реализация программы закупки MM40 "Экзосет" Блок.3C была одобрена греческим парламентом 22 июня 2022 года. Помимо ракет и вспомогательного оборудования, соглашение включает оказание услуг поддержки.

Стартовая масса ПКР MM40 "Экзосет" составляет 780 кг, длина – около 6 м, максимальная дальность стрельбы – 250 км. Ракета отличается малой визуальной, радиолокационной и инфракрасной сигнатурой и может выполнять полет на малых высотах над морем.

Как сообщает The Defense Post, Греция является одним из членов НАТО, выделяющих на оборону более 3% ВВП, наряду с Польшей, Эстонией и Латвией. В этом году Греция увеличила оборонные расходы до 6,13 млрд. евро (6,6 млрд. долл.), что связано, прежде всего, с ростом объемов закупок вооружений.

К 2036 году власти Греции планируют направить на закупку новых систем вооружения около 26 млрд. евро (28 млрд. долл.).

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