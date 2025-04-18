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В России разработали «выкуривающие» противника боеприпасы для БПЛА

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

«Известия»: В России разработали зажигательные боеприпасы для БПЛА

Российские специалисты разработали зажигательные боеприпасы для сброса с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новые изделия уже применяют, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Боеприпасы предназначены для сброса на блиндажи и другие укрепления противника. Температура горения в месте удара составляет до двух тысяч градусов. Применение таких снарядов упростит продвижение наступающих войск.

«Зажигательные боеприпасы активно применяются для поражения, в первую очередь, полевых складов, чтобы создать детонацию хранящихся там боеприпасов. Во-вторых, для "выкуривания" живой силы из блиндажей: начинается возгорание, и пожар заставляет противника покидать укрытие», — рассказал председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

По словам специалиста по химическому оружию Олега Желтоноженко, зажигательный боеприпас при необходимой мощи может прожечь бетонное перекрытие или алюминиевую броню легкой бронетехники.

В феврале стало известно, что российские FPV-дроны с проводным управлением начали оснащать термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Она несет 2,1 килограмма огнесмеси.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Шмель РПО
Проекты
БПЛА
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