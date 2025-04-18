Войти
Военное обозрение

Глава Rheinmetall: поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте

110
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью одной из германских газет выразил скептицизм относительно влияния возможных поставок крылатых ракет Taurus на ситуацию на украинском фронте. По его мнению, эти высокоточные боеприпасы не смогут стать решающим фактором, поскольку Украина уже располагает аналогами с сопоставимой дальностью.

Вероятно, глава оружейного концерна имел в виду франко-британские Storm Shadow и французские SCALP.

Taurus не позволят переломить ситуацию. Украина уже обладает крылатыми ракетами аналогичной дальности

- заявил Паппергер.

Справедливости ради, стоит отметить, что дальность у немецких ракет всё же больше, чем у предоставленных Киеву аналогов – 500 км против 250-ти.

В то же время гендиректор Rheinmetall подчеркнул, что реальное значение для хода боевых действий имеют классические артиллерийские снаряды, дефицит которых продолжает сказываться на возможностях украинской армии.

Данное заявление прозвучало на фоне ожидаемой смены власти в Германии. Лидер ХДС Фридрих Мерц, будущий канцлер, ранее допускал возможность передачи ракет Taurus, против которой всё это время выступал Шольц, при условии согласования с европейскими партнерами. Он аргументировал это необходимостью предоставить Киеву средства для ударов по логистическим целям, включая Крымский мост.

В свою очередь, Москва неоднократно предупреждала о последствиях поставок дальнобойного оружия. Как отмечал президент Путин, применение таких систем по территории России будет расценено как прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Правда, до сих пор данный ультиматум не особо сдерживал западных покровителей Зеленского.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Rheinmetall
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 02:14
  • 8431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 01:08
  • 3
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 09:16
  • 1
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало