Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью одной из германских газет выразил скептицизм относительно влияния возможных поставок крылатых ракет Taurus на ситуацию на украинском фронте. По его мнению, эти высокоточные боеприпасы не смогут стать решающим фактором, поскольку Украина уже располагает аналогами с сопоставимой дальностью.

Вероятно, глава оружейного концерна имел в виду франко-британские Storm Shadow и французские SCALP.

Taurus не позволят переломить ситуацию. Украина уже обладает крылатыми ракетами аналогичной дальности

- заявил Паппергер.

Справедливости ради, стоит отметить, что дальность у немецких ракет всё же больше, чем у предоставленных Киеву аналогов – 500 км против 250-ти.

В то же время гендиректор Rheinmetall подчеркнул, что реальное значение для хода боевых действий имеют классические артиллерийские снаряды, дефицит которых продолжает сказываться на возможностях украинской армии.

Данное заявление прозвучало на фоне ожидаемой смены власти в Германии. Лидер ХДС Фридрих Мерц, будущий канцлер, ранее допускал возможность передачи ракет Taurus, против которой всё это время выступал Шольц, при условии согласования с европейскими партнерами. Он аргументировал это необходимостью предоставить Киеву средства для ударов по логистическим целям, включая Крымский мост.

В свою очередь, Москва неоднократно предупреждала о последствиях поставок дальнобойного оружия. Как отмечал президент Путин, применение таких систем по территории России будет расценено как прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Правда, до сих пор данный ультиматум не особо сдерживал западных покровителей Зеленского.