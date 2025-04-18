Швеция прорабатывает вопрос продажи самолетов ДРЛОиУ в Данию и истребителей в Перу

ЦАМТО, 17 апреля. Правительство Швеции направило в парламент страны законопроект о внесении поправок в бюджет на 2025 год, в т.ч. включающий реализацию ряда оборонных проектов.

В частности, предложено разрешить правительству заключить с Данией межправительственное соглашение, предусматривающее продажу до четырех самолетов ДРЛОиУ S106 "ГлобалАй" и сопутствующего вспомогательного оборудования.

Как указано в опубликованном 15 апреля документе, Швеция длительное время сотрудничает с Данией в сфере обороны. ВС Дании заинтересованы в приобретении систем ДРЛОиУ для расширения возможностей в области радиолокационной разведки. В этой связи парламенту предложено одобрить заключение межправительственного соглашения и уполномочить правительство заключить с Данией соглашение о продаже до 4 самолетов S106 "ГлобалАй". Это означает, что власти Швеции выступят заказчиком систем, закупят системы S106 "ГлобалАй", а также сопутствующее оборудование для последующей поставки Дании. Доход от продажи покроет расходы государства.

Следует отметить, что Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия ведут переговоры по вопросу создания разведывательного пула стран Северной Европы в течение нескольких лет. В частности, с 2023 года страны обсуждают совместную эксплуатацию самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй" ВВС Швеции, а в 2024 году Saab заявила, что приступить к их совместному применению страны могут уже в 2027 году. На текущий момент ВС Швеции заказали Saab три самолета "ГлобалАй" (с опционом на поставку четвертого).

Информация о потенциальной поставке самолетов ДРЛОиУ Дании является результатом маркетинговой деятельности компании Saab, направленной на расширение продаж систем "ГлобалАй". На текущий момент, помимо ВС Швеции, пять самолетов получили ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. Компания также предлагает свои системы ВВС Польши и Франции.

Помимо продажи самолетов ДРЛОиУ ВС Дании, законопроект включает предложение уполномочить правительство заключить межправительственное соглашение с властями Перу о продаже до 12 истребителей JAS-39E/F "Грипен" и связанных систем ПВО.

В настоящее время Минобороны Перу оценивает варианты модернизации Военно-воздушных сил, а министр обороны Вальтер Энрике Астудильо Чавес в октябре 2024 года подтвердил, что страна намерена закупить 24 самолета. На первом этапе предполагается закупка 12 истребителей. В качестве претендентов выступают Dassault Aviation с "Рафаль", Lockheed Martin с F-16 Блок.70/72 и Saab с JAS-39E/F "Грипен".

Saab уже продала "Грипен" ВВС Бразилии, а власти Колумбии подтвердили намерение приобрести данные самолеты совсем недавно.