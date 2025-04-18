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ЦАМТО

Rheinmetall достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 апреля. Немецкий концерн Rheinmetall расширяет строящийся завод по производству снарядов на Украине и планирует закончить строительство в 2026 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава компании Армин Паппергер.

Как напоминает агентство, в октябре 2024 года А.Паппергер заявил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен в работу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.

"Как и в Унтерлюсе (завод в федеральной земле Нижняя Саксония – ред.), мы также увеличиваем там (на Украине – ред.) завод, который в настоящее время строится. Изначально планировалось, что годовой объем производства составит 150 тыс. снарядов. Мы значительно увеличим его мощности. Ожидается, что завод будет построен в 2026 году", – сказал А.Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

Газета Financial Times 18 февраля назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. А.Паппергер тогда отметил, что в течение следующих пяти лет ожидает годовые продажи на уровне в 30-40 млрд. евро, при этом в 2021 году они составляли всего 5,7 млрд. евро. Стоимость акций Rheinmetall 26 февраля впервые с начала специальной военной операции на Украине выросла в 10 раз.

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Германия
Россия
Украина
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Rheinmetall
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