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ТАСС

Ковальчук: Луну и Марс не освоить без атомной энергетики

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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова"
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова".
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Киселев

По словам президента НИЦ "Курчатовский институт", нужна напланетная база и электростанция на Луне

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Альтернатив использованию атомной энергии при освоении Марса и Луны нет, заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в эфире телеканала "Соловьев Live".

Как отметил ученый, для освоения планет и дальнего космоса нужны новые средства. "Если говорить о полетах на Марс, о которых часто говорят наши американские коллеги, мы с вами должны понимать, что до Марса лететь 250 суток в один конец, то есть туда и обратно это 500 дней, - продолжил он. - Представьте: вы отправляете корабль в сторону Марса, что-то там происходит, вы на это повлиять не можете. Нужна какая-то напланетная база. Понятно, что проще всего [создать] базу на Луне".

При этом сначала нужно установить на Луне электростанцию, указал Ковальчук. "Альтернативы атомной энергетике при освоении планет, астероидов и полетов в дальний космос нет, потому что вы не можете взять с собой огромный запас топлива. Нет такого количества топлива, которое можно было бы нести 500 дней туда-обратно", - отметил он.

"Все раскладывается на два сегмента. Первое - создание атомной энергетики в виде электростанции напланетной. Второе - атомная энергетика мощная, мегаваттного класса, бортовая. <...> Ключевой вопрос освоения Луны - это энергетика, энергетика может быть только атомная. В этом смысле мы конкурентов в мире практически не имеем", - добавил Ковальчук.

Коммерциализация космоса

Как отметил ученый, Россия абсолютно самодостаточна в космической деятельности, но были потеряны "уровень запусков и масса других вещей", потому что мир стал развивать коммерческий космос. "Мы этого не делаем фактически. С приходом нового руководителя Роскосмоса Дмитрия Баканова, я думаю, эти задачи будут успешно решаться. Уже появилось большое количество частных компаний. Нам надо коммерчески освоить космос", - подчеркнул он.

Ковальчук обратил внимание на то, что у России технологически есть все для развития коммерческого космоса. "Мы ни от кого не зависим. У нас есть только две задачи. Первое - нам надо удешевить запуски. Второе - нам важно создать многоразовый корабль. Эти две задачи технологически надо решить", - заключил он. 

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