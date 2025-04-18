В ВВС Болгарии получение от США первого истребителя F-16 Block 70 назвали «новой эрой развития»

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На военную базу «Граф Игнатьево» в Болгарии прибыл первый истребитель F-16 Block 70 Fighting Falcon, отправленный со сборочного завода американской компании Lockheed Martin в Гринвилле, Южная Каролина.

Для ВВС это означает новую эру в их развитии. Есть будущее у нашей боевой авиации, потому что у них уже есть новый тип самолета. Это будет мотивировать личный состав нести службу с гораздо большим желанием

- отметил глава болгарского Минобороны Атанас Запрянов, не уточнив, а в чём, собственно, мотивация.

Новый самолёт встречала довольно представительная делегация – премьер-министр Болгарии Росен Желязков, министр обороны Атанас Запрянов, начальник Генерального штаба адмирал Эмиль Эфтимов и временный поверенный в делах США Сьюзан Фалатко.

Выступая на церемонии по этому случаю, Желязков заявил, что первый F-16, приземлившийся на болгарской земле, является не просто истребителем, но и символом и примером стратегического партнерства Болгарии с США.

Компания Lockheed Martin должна поставить в Болгарию в течение года еще семь истребителей F-16 Block 70 (шесть F-16C и один F-16D), завершив таким образом первый контракт на сумму 512 млн долларов, подписанный в 2019 году.

Что касается второго контракта на сумму 1,3 миллиарда долларов, подписанного в 2022 году и предусматривающему поставку восьми истребителей, то их София получит в 2026 или 2027 году.