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ЦАМТО

Минобороны Индии испытало планирующую авиабомбу Gaurav с борта Су-30МКИ

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Су-30МКИ.
Су-30МКИ.
Источник изображения: Alan Wilson / wikimedia.org

ЦАМТО, 17 апреля. Минобороны Индии объявило об успешном проведении в период с 8 по 10 апреля Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) испытаний планирующей авиабомбы большой дальности (LRGB) Gaurav с борта Су-30МКИ.

Во время испытаний боеприпасы с различными конфигурациями боевых частей были интегрированы на нескольких узлах подвески самолета. Испытания продемонстрировали возможность поражения наземных целей на дальностях около 100 км с высокой точностью.

Gaurav – это планирующая авиабомба класса 1000 кг, разработанная и созданная специалистами исследовательского центра "Имарат" (RCI), Центра по разработке вооружений (Armament Research and Development Establishment) и Комплексного испытательного полигона в Чадинпуре. На мероприятии присутствовали высокопоставленные должностные лица DRDO и ВВС.

Разработка боеприпаса была реализована при поддержке Adani Defence Systems & Technologies, Bharat Forge и других компаний.

Центр оценки летной годности и сертификации военной авиатехники (CEntre for MILitary Airworthiness and Certification – CEMILAC) и Генеральный директорат по обеспечению качества авиасистем (DGAQA) приняли участие в сертификации авиабомбы.

По заявлению министра обороны Индии Раджнатха Сингха, разработка Gaurav значительно повысит возможности вооруженных сил страны. Проведенные испытания открывают путь к принятию боеприпаса на вооружение ВВС Индии.

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