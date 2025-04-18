Президент Эстонии подтвердил повышение расходов на оборону в бюджете страны

ЦАМТО, 17 апреля. Президент Эстонии Алар Карис на заседании совета по обороне подтвердил начало этапа планирования выделения средств на оборону в 5% ВВП, сообщила телерадиокомпания ERR.

"По приглашению президента А.Кариса 15 апреля в Кадриоргском дворце собрался госсовет по обороне. На заседании А.Карис подтвердил, что 5-процентное увеличение оборонных расходов достигло этапа планирования", – цитирует "РИА Новости" сообщение ERR.

По словам президента, обсуждалось то, как эти средства (5% ВВП) могли бы быть распределены.

"Основное внимание уделяется средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и повышению огневой мощи Сухопутных войск. Обсуждался также вопрос о наиболее оперативной поставке в войска новых вооружений", – приводит ERR слова А.Кариса.

Как напоминает агентство, в марте премьер-министр страны Кристен Михал сообщил, что правительство Эстонии одобрило увеличение расходов на оборону до 5% ВВП в 2026 году.