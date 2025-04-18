В филиале военной академии в Москве провели выставку передовых медразработок

Одной из тем обсуждения стали вопросы развития информационных технологий военного и двойного назначения в работе медицинских подразделений

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Выставка передовых медицинских разработок и научная конференция прошли в филиале Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Москве в честь десятилетия учебного заведения. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В филиале Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные десятилетию учебного заведения. <…> В рамках праздничных мероприятий были организованы выставка передовых медицинских разработок и научная конференция. В ходе работы конференции участники рассмотрели вопросы оказания первой помощи на поле боя, современные технологии и разработки для оказания оперативной и качественной первой медицинской помощи, развитие системы удаленных телемедицинских технологий, внедрение инноваций в работу медицинских подразделений", - сказали в ведомстве.

Одной из тем обсуждения стали вопросы развития перспективных информационных технологий военного и двойного назначения в работе медицинских подразделений. Разработчики представили систему информационного обеспечения "Репей" в интересах медицинского обеспечения войск. Она представляет собой программное обеспечение, которое можно загрузить практически на любое современное мобильное устройство. Благодаря приложению командиры всех уровней могут в режиме реального времени организовывать эвакуацию раненных с поля боя с активной подсветкой местонахождения пострадавшего на онлайн-карте, рассчитывать необходимые силы и средства для оказания медицинской помощи.

Кроме того, специалист при оказании первой помощи загружает данные о полученном ранении непосредственно на мобильное устройство в удобной форме и направляет на пункт оказания медицинской помощи для дальнейшей выдачи справки о ранении. Сейчас разработчики продолжают доработку приложения, расширяют перечень устройств для интеграции, что позволит организовать передачу данных и обмен информацией через радиостанции, радиолокационные станции, БПЛА и другие средства связи.

В ходе пленарного заседания по случаю юбилея преподавателям, ординаторам, офицерам академии вручили государственные и ведомственные награды, в том числе за выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции. С 10-летним юбилеем их поздравили заместитель руководителя Главного военно-медицинского управления Минобороны России генерал-майор медицинской службы Максим Куандыков, начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова генерал-лейтенант Евгений Крюков, начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

"Напряженная работа всего коллектива филиала академии способствует повышению престижа военной медицины, воспитанию молодого поколения в духе трудолюбия и беззаветного служения на благо России", - отметил Куандыков.

Филиал академии

На базе филиала академии курсанты и слушатели проходят обучение на кафедре хирургии неотложных состояний, которую возглавляет главный хирург Минобороны РФ полковник медицинской службы Александр Чуприна. Ординаторы получают практические знания на базе клиник Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, что позволяет синхронизировать получение теоретических знаний и компетенций с практической тренировкой навыков в реальных хирургических операциях.

"Кафедра хирургии неотложных состояний с таким названием существует с 2019 года, однако ее история насчитывает более 50 лет с момента основания первой кафедры военно-полевой хирургии в Москве. На базе главного клинического госпиталя у нас происходит клиническое обучение наших обучающихся. Это 29 хирургических отделений, 34 операционные, 7 хирургических реанимаций. Основными задачами кафедры, конечно, являются подготовка ординаторов, профессиональная переподготовка по специальностям эндоскопия, скорая помощь и хирургия, и повышение квалификации по многим специальностям, буквально от глазных болезней до гинекологии", - отметил главный хирург МО РФ полковник медицинской службы Александр Чуприна.