Нидерланды инвестируют более миллиарда евро в оборонную промышленность

ЦАМТО, 17 апреля. Нидерланды инвестируют более 1,1 млрд. евро в оборонную промышленность, сообщила 16 апреля лидер входящей в правящую коалицию Народной партии за свободу и демократию (VVD) Дилан Йешилгез-Зегериус, передает "РИА Новости".

Ранее телеканал RTL со ссылкой на пока еще конфиденциальную оборонную стратегию, разработанную нидерландскими министром обороны Рубеном Брекелмансом и министром экономики Дирком Бельяртсом, сообщил, что правительство Нидерландов планирует инвестировать более одного миллиарда евро в оборонную промышленность, чтобы стимулировать ее рост в условиях политической нестабильности.

Как напоминает агентство, в ноябре прошлого года Р.Брекелманс сообщил, что власти Нидерландов дополнительно выделят на оборону 716 млн. евро из-за растущих угроз.