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ЦАМТО

ВМС Пакистана приняли на вооружение второй патрульный корабль класса OPV-2600

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Источник изображения: Фото: Pakistan Navy

ЦАМТО, 17 апреля. Командование ВМС Пакистана объявило о состоявшейся 14 апреля на ВМБ Джинна церемонии ввода в боевой состав флота второго из двух заказанных корветов класса "Ярмук" второй партии – (274) "Ямама" (Yamama).

Корабль, построенный на верфи компании Damen в Румынии, является многоцелевой платформой, оснащенной современными средствами обнаружения и поражения.

Как ожидается, ввод в эксплуатацию четвертого корабля серии "Ярмук" повысит возможности ВМС Пакистана по защите морских линий коммуникации и обеспечению безопасности на море.

Как сообщал ЦАМТО, первая пара построенных Damen Shipyards по проекту OPV-2300 патрульных корабля класса "Ярмук" была принята на вооружение ВМС Пакистана в феврале и ноябре 2020 года, соответственно.

Контракт на строительство второй пары патрульных кораблей командование ВМС Пакистана заключило с Damen, исходя из положительных результатов их эксплуатации. Строительство кораблей осуществлялось на базе проекта OPV-2600. Командование пакистанского флота не раскрывало детали второго контракта.

Резка стали для головного корабля, "Хунаин", началась 15 июля 2022 года на верфи Damen Shipyards Galati в Галаце (Румыния). Закладка киля состоялась в октябре 2022 года. Одновременно началась резка стали для строительства второго корабля серии, закладка которого прошла в апреле 2023 года.

(273) "Хунайн" был передан ВМС Пакистана в июле 2024 года и вошел в боевой состав пакистанского флота в сентябре 2024 года. Передача "Ямама" состоялась в декабре 2024 года.

Корабли предназначены для повышения возможностей ВМС Пакистана по охране морских границ страны, защите морских путей сообщения, патрулирования в акватории Индийского океана, проведения поисково-спасательных операций.

Вторая пара кораблей класса "Ярмук" имеет большие размерения. Так, их общая длина составляет 98 м, ширина – 14,4 м, осадка – около 4 м, водоизмещение – около 2600 т, а на борту может размещаться экипаж из 60 человек и дополнительный персонал численностью до 36 человек. Корабль оснащен четырьмя дизельными двигателями мощностью 2350 кВт, может развивать максимальную скорость 24 узла, дальность хода – 6000 морских миль на крейсерской скорости 12 узлов.

По имеющимся данным, в состав вооружения кораблей входят 76-мм артустановка, две 20-мм артустановки и четыре пусковые установки противоракет. Проект предусматривает наличие ангара и летной площадки для вертолетов, 8-контейнерного ЗРК малой дальности HQ-10, креплений для четырех 12,7-мм пулеметов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Румыния
Продукция
HQ-10
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
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