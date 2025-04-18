Антидрон "Ребус-4" для защиты фермеров начали применять в приграничье РФ

Комплекс работает на всех известных частотах управления как коммерческих, так и самодельных БПЛА

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Комплекс "Ребус-4" для защиты фермеров от украинских дронов начали применять на приграничных территориях России. Об этом сообщил ТАСС представитель НПО "Киловатт" (Липецк) Александр Чирков.

"НПО "Киловатт" производит отечественное антидроновое оборудование с осени 2023 года. Новый комплекс "Ребус-4" может размещаться на участке вблизи сельхозтехники, производящей полевые работы, либо на территории какого-либо объекта. В зависимости от конфигурации, он может закрывать по азимуту от 180 до 360 градусов. Фермеры приграничья регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Совместно со специалистами войск ПВО еще весной 2022 года я выстраивал систему защиты сельскохозяйственной техники в Белгородской области. Тогда это было китайское оборудование. Новая система "Ребус-4" в разы мощнее и эффективнее", - заявил Чирков.

Специалист отметил, что комплекс работает на всех известных частотах управления как коммерческих, так и самодельных БПЛА. "Питание возможно от автономного источника либо от сети 220 вольт. Дальность работы "Ребуса-4" зависит от ряда факторов. С учетом мощности устройства и эффективности антенн могу сказать, что радиус подавления сигнала управления БПЛА у нашего изделия один из самых больших в сравнении с аналогичными устройствами - от нескольких тысяч метров в зависимости от типа БПЛА", - рассказал официальный представитель НПО "Киловатт".

Он добавил, что в настоящее время фермерские хозяйства и агрохолдинги приграничных регионов активно эксплуатируют мобильные станции противодействия БПЛА "Капюшон". "По этим изделиям есть много положительных отзывов и хорошая обратная связь", - сказал Чирков.