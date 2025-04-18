Войти
ТАСС

Антидрон "Ребус-4" для защиты фермеров начали применять в приграничье РФ

119
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Комплекс работает на всех известных частотах управления как коммерческих, так и самодельных БПЛА

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Комплекс "Ребус-4" для защиты фермеров от украинских дронов начали применять на приграничных территориях России. Об этом сообщил ТАСС представитель НПО "Киловатт" (Липецк) Александр Чирков.

"НПО "Киловатт" производит отечественное антидроновое оборудование с осени 2023 года. Новый комплекс "Ребус-4" может размещаться на участке вблизи сельхозтехники, производящей полевые работы, либо на территории какого-либо объекта. В зависимости от конфигурации, он может закрывать по азимуту от 180 до 360 градусов. Фермеры приграничья регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Совместно со специалистами войск ПВО еще весной 2022 года я выстраивал систему защиты сельскохозяйственной техники в Белгородской области. Тогда это было китайское оборудование. Новая система "Ребус-4" в разы мощнее и эффективнее", - заявил Чирков.

Специалист отметил, что комплекс работает на всех известных частотах управления как коммерческих, так и самодельных БПЛА. "Питание возможно от автономного источника либо от сети 220 вольт. Дальность работы "Ребуса-4" зависит от ряда факторов. С учетом мощности устройства и эффективности антенн могу сказать, что радиус подавления сигнала управления БПЛА у нашего изделия один из самых больших в сравнении с аналогичными устройствами - от нескольких тысяч метров в зависимости от типа БПЛА", - рассказал официальный представитель НПО "Киловатт".

Он добавил, что в настоящее время фермерские хозяйства и агрохолдинги приграничных регионов активно эксплуатируют мобильные станции противодействия БПЛА "Капюшон". "По этим изделиям есть много положительных отзывов и хорошая обратная связь", - сказал Чирков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 02:14
  • 8431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 01:08
  • 3
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 09:16
  • 1
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало