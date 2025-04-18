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ТАСС

Железняков: Россия сможет покорить Марс минимум через 20-30 лет

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Облака на Марсе
Облака на Марсе.
Источник изображения: techcult.ru

Историк космонавтики отметил, что в настоящее время приоритетной для страны является лунная программа

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия получит возможность покорить Марс не ранее, чем через 20-30 лет. Такое мнение ТАСС высказал историк космонавтики Александр Железняков.

"Планы освоения Марса у России только формируются. Предстоит сделать очень многое. Во-первых, создать космическую технику, с помощью которой нам предстоит осваивать Марс, это ракеты, космические аппараты, вопросы, связанные с обеспечением безопасности космонавтов, их защита от космического излучения и многое другое. Так что это дело очень отдаленного будущего. На мой взгляд, пройдет не менее 20-30 лет", - сказал специалист.

Железняков подчеркнул, что в настоящее время приоритетной задачей для страны является выполнение лунной программы. "Ну, а мы свою Луну отложили как минимум до 2040 года", - добавил он.

В среду в ходе встречи со студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана президент РФ Владимир Путин назвал экспедиции на Марс "грандиозной задачей", которая "будет все больше и больше сторонников собирать". 

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Россия
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Путин Владимир
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