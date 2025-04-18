Глава РФПИ назвал все более реальной возможность полета на Марс

Глава РФПИ Дмитриев назвал все более реальной возможность полета на Марс

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал все более реальной возможность полета на Марс. К публикации он прикрепил анимированное видео с космическим кораблем.

«Это становится все более реальным», — написал политик.

Таким образом Дмитриев прокомментировал то, что российский лидер Владимир Путин сравнил американского бизнесмена Илона Маска с советским ученым Сергеем Королевым и другими первопроходцами в области космонавтики.