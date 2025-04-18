Российские военнослужащие рассказали об использовании ложных БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безрезультатные попытки обмануть российских военнослужащих дронами-пустышками. Об этом 16 апреля бойцы рассказали в беседе с «Известиями».

Командир расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» с позывным Маэстро пояснил, что украинские боевики пускают ложные БПЛА перед тем, как атаковать настоящими дронами. Их цель — попытка разрядить российскую технику. Однако обмануть опытных военных ВС РФ украинским боевикам не удалось, отметил Маэстро.

«У военнослужащих целая коллекция украинских дронов. <…> Малая огневая группа сбила любопытный дрон. Беспилотник ложный — нет никакой боевой части. Обычный пластик», — показал военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По словам Маэстро, стоимость таких дронов-пустышек составляет 50–70 тыс. рублей. Российские военные сразу же определяют их и расходуют на них только автоматные патроны.

Ранее, 16 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что гвардии младший сержант Павел Тымчук командовал расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня и получил координаты сосредоточения техники и резервов ВСУ, которые собирались атаковать российские позиции.