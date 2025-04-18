Эксперт: освобождение монастыря в Горнале возможно при помощи FPV-дронов

Генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин считает, что аппараты являются непревзойденным инструментом при освобождении захваченных террористами зданий, где есть заложники, а также при боевых действиях в условно-городской застройке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Возможности FPV-дронов делают их незаменимым инструментом при штурме объектов, аналогичных захваченному террористами ВСУ Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю в Горнале (Курская область). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Виртуозное управление FPV-дроном позволяет не только использовать его в качестве камикадзе, когда мы работаем в режиме "бери больше, тащи дальше", но и буквально работать на кончиках пальцев в сложных условиях - пересеченной местности, городской застройке, отдельных зданиях и, безусловно, монастыре. В этой ситуации все зависит от двух моментов. Первый - насколько это чувствительный, резкий и послушный с точки управления дрон. Во-вторых, это виртуозное владение дроном специалистами - нашими FPV-пилотами", - сказал Кузякин.

По словам Кузякина, FPV-дроны являются непревзойденным инструментом при освобождении захваченных террористами зданий, где есть заложники, а также при боевых действиях в условно-городской застройке. "Когда боевые изделия необходимо применять с ювелирной точностью, FPV является просто непревзойденным инструментом. Но, повторюсь, только при условии, что это соответствующие, очень послушные, резвые, чувствительные к управлению аппараты и боевые пилоты высочайшей квалификации. Это особое знание, обычно его не преподают в школах FPV-пилотов", - отметил он.

По словам главы ЦКБР, в случае с объектами наподобие монастыря в Горнале речь идет о применении относительно небольших по габаритам дронов, "очень энерговооруженных, с небольшим количеством боеприпасов". "Боеприпас может быть как летального, так и нелетального характера, в том числе светошумовые гранаты, а также боеприпасы ограниченного осколочного действия. То есть, убойная сила на небольшое расстояние. Эти дроны похожи на нашу недавнюю разработку - "Кокошник", небольшой дрон, чувствительный к управлению и требующий очень высокого навыка пилотирования", - подчеркнул специалист.

Кузякин рассказал, что ему известен прецедент, когда российские войска успешно применили FPV-дроны при освобождении территории другого монастыря, захваченного ВСУ. "В практике бойцов, подготовленных ЦКБР, был случай, когда они работали в непосредственной близости от скита монастыря. Группа боевиков ВСУ разместилась вплотную к монастырю и занималась снаряжением боевых частей для артиллерийских систем. Наши бойцы, грамотно расположившись, провели разведку FPV-дронами и практически сразу осуществили применение, не повредив монастырь и оставив невредимым гражданское население. Ликвидирована была только шайка боевиков, которые под прикрытием монастыря вели вредоносную деятельность. Работали одни из лучших пилотов, подготовленных нашим центром", - сказал он.

По словам эксперта, это событие произошло еще в начале СВО в ходе активного наступления российских войск. "Соответственно, остро стоял вопрос перемешивания противника с гражданским населением, ярко выраженной линии боевого соприкосновения еще не было. Поэтому была востребована ювелирная точность. Применение артиллерийского оружия или танковый бой в той ситуации были неприемлемы. Это одна из самых ярких и достойных наших бойцов операций. Когда я вспоминаю эту историю, у меня до сих пор идут мурашки по коже. Низкий поклон бойцам", - заявил Кузякин.

О ситуации с монастырем в Горнале

Украинские подразделения удерживают Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области с начала апреля. Первая информация о заблокированных на территории монастыря 300 бойцах ВСУ, в числе которых есть иностранные наемники, поступила 2 апреля. По данным российских силовых структур, террористы отказались от переговоров. Сообщалось, что разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области.

Монастырь основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь находился под постоянными обстрелами ВСУ.