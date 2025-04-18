Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Восемь лет назад на Украине был продемонстрирован "Страж" - местный аналог российской боевой машины поддержки танков "Терминатор". Внешне этот образец техники действительно немного напоминал созданную в Нижнем Тагиле разработку.

На корпусе танка Т-64БВ был установлен боевой модуль с двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42.

Огневая мощь усилена 7,62-мм пулеметом ПКТМ и автоматическим 30-мм гранатометом АГ-17. В качестве противотанкового вооружения на показанном экземпляре имелись не самые новые противотанковые ракеты комплекса "Конкурс".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Тогда многих военных экспертов удивило, что этот модуль не имел никакой дополнительной защиты и, как сообщали, мог защитить лишь от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов и мин.

Также вызывало недоуменнее расположение люков командира и наводчика-оператора, очень уязвимых при обстрелах во фронтальную плоскость.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Этот образец некоторое время активно рекламировался, но потом его разобрали -"шестьдесят четвертому" вернули старую башню со 125-мм пушкой, а модуль испытали уже на БМП, правда без особого успеха. Сейчас о "Страже" уже никто не вспоминает. Российский же БМПТ "Терминатор" в ходе проведения специальной военной операции демонстрирует высокую огневую мощь и потрясающую живучесть.

Роман Катков