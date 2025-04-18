США запустили на орбиту разведывательные спутники в рамках миссии NROL-174

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракета Minotaur IV в среду стартовала на орбиту с миссией NROL-174 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщил специализированный сайт Space Launch Now.

По данным NRO, полезная нагрузка ракеты состоит из нескольких аппаратов для обеспечения национальной безопасности, разработанных управлением.

Детальные сведения о предназначении спутников и их количестве строго засекречены.

Запуск ракеты Minotaur IV корпорации Northrop Grumman с разведывательными спутниками был осуществлен со стартового комплекса SLC8 на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 12:33 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:33 по Москве).