Гендиректор Роскосмоса и замглавы NASA обсудили сотрудничество по МКС

Дмитрий Баканов и Кен Бауэрсокс также отметили значимость предстоящего 50-летия программы "Союз-Аполлон", которая заложила основу для сотрудничества по Международной космической станции

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и замглавы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс на встрече на космодроме Байконур в апреле обсудили продолжение сотрудничества, касающегося Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель американского космического ведомства Джош Финч.

"Баканов и Бауэрсокс обсудили запуск [корабля "Союз МС-27"] к Международной космической станции и важность продолжения профессионального сотрудничества и работы на ее борту. Они также отметили значимость предстоящего 50-летия программы "Союз-Аполлон", которая заложила основу для текущего сотрудничества по МКС", - отметил он.

Как констатировал Финч, встреча состоялась перед отправкой на орбитальный комплекс корабля "Союз МС-27", на борту которого были космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким.

Баканов заявил 12 апреля, что договорился с Бауэрсоксом о синхронизации сроков работы МКС.

Ранее в апреле замглавы NASA сообщал ТАСС, что Россия и США постоянно обсуждают планы завершения работы станции. На тот момент, по его словам, США планировали продолжать проект до 2030 года, РФ - до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств-членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция и Швейцария).